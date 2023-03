Com bilhetes a R$ 10, Ceará abre venda de ingressos para jogo contra o Iguatu

Cinco setores do estádio estão com preço promocional. A carga de ingressos para a torcida visitante será definida mediante solicitação da diretoria do Azulão

O Ceará iniciou o check-in e a venda de ingressos para o jogo de volta contra o Iguatu, pela semifinal do Campeonato Cearense. A diretoria alvinegra fez promoção em cinco setores da arquibancada, com ingressos a partir de R$ 10.

Os únicos setores com preços diferenciados, e mais caros, são o Especial, com bilhetes a R$ 100, e o Premium, que custa R$ 240 por ingresso. Os valores correspondem a preços cheios, mas existem meia entrada para ambos.

As vendas dos ingressos acontecem nas lojas oficiais do Ceará, no site vozaotickets e nas bilheterias do Castelão, sábado, 18, a partir das 11 horas. A carga de ingressos destinada ao Iguatu ainda não foi definida porque o clube espera uma solicitação da diretoria do Azulão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ceará e Iguatu se enfrentam sábado, às 16 horas, no Castelão. No jogo de ida, no Morenão, os dois times empataram em 1 a 1.

Confira os preços dos ingressos:

Inferior/superior Norte - R$ 20 / R$ 10 (meia)

Inferior Sul - R$ 20 / R$ 10 (meia)

Superior Central - R$ 20 / R$ 10 (meia)

Bossa Nova - R$ 20 / R$ 10 (meia)

Especial - R$ 100 / R$ 50 (meia)

Premium - R$ 240 / R$ 120 (meia)



Tags