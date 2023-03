"Não podemos baixar a cabeça", declara Richardson após eliminação na Copa do Brasil

Repórter do caderno de Esportes

Vovô empatou em 1 a 1 no tempo regulamentar com gol de Guilherme Castilho, mas foi superado em 4 a 2 nos pênaltis na segunda fase do certame nacional

O Ceará foi superado pelo Ituano nesta quarta-feira, 15, e deu adeus à Copa do Brasil. Vovô e Galo empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar, mas a equipe paulista levou a melhor nos pênaltis ao converter quatro cobranças contra duas do Alvinegro de Porangabuçu.

Na saída de campo, o volante Richardson lamentou o resultado, pediu desculpas ao torcedor e salientou a importância de a equipe se manter de cabeça erguida, já que o time disputa mais uma decisão no final se semana.

"Agora temos de ter a cabeça boa. Sabíamos que era um jogo eliminatório, o Ituano vinha de uma classificação no Paulistão. Fizemos um bom jogo, não podemos baixar a cabeça e temos muito a evoluir. Agora é pedir desculpas ao torcedor e mirar uma nova decisão no sábado", falou ele.



O Ceará volta a campo neste sábado, 18. A equipe comandada por Morínigo joga diante do Iguatu pelas semifinais do Campeonato Cearense às 16 horas, na Arena Castelão. No jogo de ida, os times empataram em 1 a 1.

