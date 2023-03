Ceará enfrenta o Ituano buscando classificação e prêmio milionário na Copa do Brasil

Com a confiança elevada pelo bom início de ano, o Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 15, às 19 horas, para um novo e importante desafio: o Ituano, em duelo único e eliminatório que acontece no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em São Paulo. O confronto, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, representa muito para o Vovô, sobretudo pela questão financeira, já que a classificação garante um montante de R$ 2,1 milhões.

Diferente do jogo contra a Caldense-MG, onde o Alvinegro venceu sem sustos por 3 a 0 e embolsou R$ 2,65 milhões, sendo R$ 1,25 milhão pela participação e mais R$ 1,4 milhão por avançar de fase, o embate contra o clube paulista promete ser mais complicado. A partida será uma prévia de um confronto que também acontecerá na estreia do Vovô na Série B — cenário que traz, naturalmente, maior equilíbrio dentro das quatro linhas.

O momento do Ituano, inclusive, é de empolgação. A equipe do interior paulista, comandada por um velho conhecido da torcida alvinegra, o treinador Gilmar Dal Pozzo, saiu de um quase rebaixamento no Campeonato Paulista para uma classificação heroica diante do Corinthians em plena Neo Química Arena. O triunfo, conquistado nas penalidades, confirmou o time na semifinal do certame estadual.

O Ceará, em contrapartida, tem sido uma equipe mais sólida em relação ao adversário neste começo de temporada. Consistente, a equipe alvinegra chegou a embalar dez jogos consecutivos de invencibilidade, tendo no desempenho do quarteto ofensivo formado por Guilherme Castilho — artilheiro do time —, Janderson, Erick e Vitor Gabriel um dos principais trunfos nesta sequência positiva.

Por se tratar de um jogo único, não há vantagem do empate para nenhuma das duas equipes — ou seja, para o Alvinegro se classificar no tempo regulamentar, é preciso vencer. Caso o placar permaneça igual nos 90 minutos, a disputa pela vaga será decidida nos pênaltis, situação que o volante Arthur Rezende, em entrevista pré-jogo, garantiu que o Vovô está preparando para encarar.

“Temos que estar preparados para qualquer situação. Claro que a gente vai entrar no jogo para conquistar a vitória nos 90 minutos, mas temos que nos preparar para todas as circunstâncias. Estamos treinando durante a semana [...] e independentemente da situação, temos que buscar essa classificação", afirmou.



Ituano x Ceará: desfalques

Para o duelo, o treinador Gustavo Morínigo tem quatro desfalques confirmados. O zagueiro Luiz Otávio, o lateral Warley e os atacantes Chay e Hygor Cléber não viajaram com o restante do elenco para São Paulo na última segunda-feira, 13, e serão ausências entre os relacionados. O Ituano, por outro lado, não tem grandes problemas no plantel para o jogo contra o Ceará.

Ituano x Ceará

Ituano

4-3-3: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Iury, Claudinho e Bernardo Schappo; André Luiz, Eduardo Person e Marcelo Freitas; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo

Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data e horário: quarta-feira, 15, às 19 horas

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luiza Naujorks Reis (RS)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Sportv e Premiere



