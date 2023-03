Arthur Rezende pede atenção redobrada do Ceará contra o Ituano: "Decisão de campeonato"

Volante concedeu entrevista coletiva remota, nesta terça-feira, 14, e falou do jogo contra o Ituano, pela Copa do Brasil

Na segunda fase da Copa do Brasil os duelos ainda são únicos, com a diferença de que o empate leva a decisão para os pênaltis. Por isso, o Ceará encara a partida contra o Ituano, nesta quarta-feira, 15, no interior de São Paulo, como uma final. Foi o que afirmou o volante Arthur Rezende, em coletiva. E para partidas como essa, o jogador cobre atenção máxima.

"A gente sabe que o time do Ituano vem de uma crescente muito grande nos últimos jogos. é uma equipe bem organizada em campo e acho que o primordial para esse jogo é nossa atenção, tem que ser redobrada, igual a toda decisão. É uma decisão de campeonato para nós. Então, nosso foco e concentração tem que ser 100%, para a gente não dar brecha e conquistar nosso objetivo dentro do campeonato", disse o camisa 8 do Vovô.

A possibilidade de decisão nos pênaltis exige uma preparação, principalmente porque o Ituano vem de uma classificação no Campeonato Paulista por vitória nas penalidades máximas, contra o Corinthians. Rezende garantiu que o Vovô estará pronto se for necessário chegar a esta etapa da disputa.

“Temos que estar preparados para qualquer situação. Claro que a gente vai entrar no jogo para conquistar a vitória nos 90 minutos, mas temos que nos preparar para todas as circunstâncias. Estamos treinando durante a semana [...] e independentemente da situação, temos que buscar essa classificação", afirmou.

Avançar para a terceira fase da Copa do Brasil significa faturar mais uma cota, desta vez no valor de R$ 1,9 milhão. A partir da próxima fase, a competição passa a ser disputada em duas partidas.



