Atacantes decidem, Ceará vence Caldense e se classifica para a 2ª fase da Copa do Brasil

O Ceará segue vivo na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 1º de março, o Alvinegro venceu a Caldense por 3 a 0, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas-MG, e se classificou para a segunda fase da competição. Os gols da partida foram marcados pelos atacantes Janderson, Vitor Gabriel e Luvannor.

Necessitando de apenas um empate para classificar, o Ceará evitou correr riscos e venceu a equipe mineira com autoridade. A classificação rendeu R$ 1,4 milhão aos cofres do clube. Na próxima fase, o time de Porangabuçu vai enfrentar o Ituano, fora de casa. A data do confronto ainda não está confirmada, mas a tendência é que seja no dia 15 de março.

O jogo

Necessitando da vitória para se classificar, a Caldense tentou fazer jus ao mando de campo e começou a partida dando trabalho ao Ceará. O time mineiro adotou uma postura muito vertical e buscava chegar com rapidez ao gol de Richard.

O Ceará, por sua vez, encontrava dificuldades para controlar as ações no meio de campo. Por isso, o time de Gustavo Morínigo não conseguia trabalhar a bola da melhor maneira e, por consequência, criava poucas oportunidades claras de gol.

Prova disso é que a primeira chance de maior perigo da partida foi criada pelos donos da casa, aos 16 minutos. Bruninho aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou forte de primeira. A bola passou raspando a trave direita de Richard, que estava vendido no lance.

Com o passar dos minutos, o Alvinegro de Porangabuçu começou a se sentir mais confortável em campo e, por consequência, conseguiu chegar mais vezes ao ataque. Aos 27 minutos, após uma rápida descida ao ataque, o Ceará abriu o placar com Janderson. O atacante recebeu ótimo passe de Erick, driblou o marcador e finalizou cruzado para estufar as redes.

O gol deu ainda mais tranquilidade ao Ceará. Isso porque, para ser eliminado, o Vovô precisaria sofrer dois tentos já que o empate também era suficiente para classificar o alvinegro. Portanto, o time cearense baixou as linhas e passou a explorar os contra-ataques.

Com a frente da área adversária congestionada, a Caldense encontrou uma solução: arriscar de fora da área. Os chutes de média/longa distância dos atletas do time mineiro eram recorrentes e, por vezes, levavam perigo ao gol de Richard. Porém, utilizando da mesma arma, quem ficou próximo de marcar foi Warley, do Vovô, que acertou a trave aos 43’.

O Ceará resolveu o confronto logo no primeiro minuto do segundo tempo. O centroavante Vitor Gabriel, um dos destaques da equipe no começo da temporada, foi lançado em profundidade, driblou o defensor e chutou colocado, no ângulo, para marcar um golaço.

Ao aumentar a vantagem no placar, o Vovô obrigou a Caldense a se lançar ainda mais ao ataque. Dessa forma, os espaços nas costas da defesa do time mandante passaram a ser ainda mais explorados pelo Ceará. No minuto 10, Vitor Gabriel partiu em velocidade, invadiu a área e tentou chutar colocado, mas o goleiro Elissom fez grande defesa.

Assim como no primeiro tempo, a Caldense só conseguiu levar perigo ao gol do Ceará em um chute de fora da área. Aos 28 minutos, o camisa 11 Baianinho arriscou uma finalização da intermediária e obrigou o goleiro Richard a fazer grande defesa.

Já na parte final do jogo, o Ceará liquidou a fatura com o atacante Luvannor. Por volta dos 42 minutos, o camisa 90 aproveitou o rebote do goleiro após finalização de Jean Carlos e estufou as redes do adversário.

