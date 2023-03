Copa do Brasil: rival do Ceará, Ituano eliminou o Corinthians no Paulistão

Próximo adversário do Ceará na Copa do Brasil, o Ituano passou por altos e baixos na fase de grupos do Campeonato Paulista de 2023 e quase foi rebaixado, mas conseguiu a classificação para o mata-mata e eliminou o Corinthians. O Galo de Itu e o Vovô se enfrentam na próxima quarta-feira, 15, às 19 horas, pela segunda fase da competição nacional.

A equipe paulista, que é comandada pelo técnico Gilmar Dal Pozzo, ex-Ceará, passou por momentos de aflição na fase inicial do Paulistão. Até a 12ª rodada, a última desta parte da competição, o Ituano brigava contra o rebaixamento e era um dos times mais cotados para cair.

Entretanto, na última rodada, o Ituano bateu o Santos por 3 a 0, se salvando da queda e carimbando o avanço para o “mata-mata”.

Ao vencer o Peixe na última rodada, o Ituano foi aos 12 pontos, pulou para a segunda colocação do grupo C e se livrou da queda. Com 10 pontos somados, o São Bento foi o time que acabou sendo rebaixado no lugar da equipe de Gilmar Dal Pozzo.

Nas quartas de final, o Galo de Itu surpreendeu o Corinthians, empatou em 1 a 1 no tempo regulamentar e eliminou o adversário nas penalidades. Agora a equipe rubro-negra enfrentará o Palmeiras na semifinal do Paulistão, em duelo marcado para o próximo sábado, 18.

Apesar do momento atual positivo, o time de Itu teve o quinto pior desempenho da fase de grupos da competição, ficando à frente apenas dos rebaixados Ferroviária e São Bento, e de Portuguesa e Inter de Limeira.

Na temporada, os números do Ituano não empolga. Em 14 partidas disputadas, a equipe venceu três jogos, empatou cinco partidas e perdeu seis. Ao todo, foram 13 gols marcados e 20 sofridos.



Na primeira fase da Copa do Brasil, o Ituano avançou com empate de 1 a 1 diante do Princesa do Solimões-AM. Os paulistas, visitantes no confronto, tinham a vantagem de jogar pela igualdade no placar, conforme estipulado pelo regulamento nesta fase da competição.

Já o Ceará se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil depois de vencer o Caldense-MG por 3 a 0. O Alvinegro está na semifinal do Campeonato Cearense e classificado para o mata-mata da Copa do Nordeste.

