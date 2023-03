Ceará empresta o volante Richard Coelho ao Cruzeiro até o fim de 2023

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o Cruzeiro oficializou a contratação por empréstimo do volante Richard Coelho junto ao Ceará. No anúncio, que aconteceu nesta terça-feira, 14, o clube mineiro enfatizou que o vínculo do atleta com a Raposa vai até o fim de 2023.

Richard tem vínculo contratual com o Alvinegro de Porangabuçu até o fim de 2024, mas sua permanência no clube para este ano foi descartada pela diretoria do Vovô, sobretudo por questões financeiras, contexto potencializada pelo rebaixamento à Série B, mas também pelo desgaste de relação entre as duas partes acentuado nos últimos meses.

Fora dos planos do Ceará, o jogador não se reapresentou para a pré-temporada e esteve afastado desde então das atividades no clube. Neste período, o staff do jogador esteve à procura de um novo time para o volante atuar, sendo o Cruzeiro a escolha final.

Contratado na última temporada pelo Alvinegro, Richard foi titular durante praticamente todo o ano, totalizando 44 jogos e três assistências. A passagem do volante, entretanto, ficou marcada de forma negativa por eliminações precoces no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, além do rebaixamento para a Série B.