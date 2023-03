Ceará terá quatro desfalques para jogo diante do Ituano pela Copa do Brasil

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Duelo pela segunda fase da Copa do Brasil ocorre nesta quarta-feira, 15, às 19 horas, em Itu, São Paulo

O Ceará embarcou nesta segunda-feira, 13, a caminho de São Paulo, de onde se encaminhará para Itú para enfrentar o Ituano. Pela segunda fase da Copa do Brasil, as equipes jogam nesta quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior.

Ao todo, 22 jogadores foram relacionados para o embate e quatro ausências foram contabilizadas. O zagueiro Luiz Otávio, o lateral Warley e os atacantes Chay e Hygor Cléber não viajaram com o restante do elenco. O camisa 13 ainda realiza trabalhos de transição.

Sobre o assunto Pulga no Ceará: atacante deve trocar Ferroviário pelo Vovô até início da Série B

Ituano inicia venda de ingressos para torcida do Ceará; saiba os valores

Leandro Vuaden apita jogo do Ceará diante do Ituano pela Copa do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pedro Vuaden será o principal árbitro do duelo.Ele terá os gaúchos Tiago Augusto Kappes Diel e Luiza Naujorks Reis como assistentes. Salim Fende Chavez será o 4º árbitro. A segunda fase do certame nacional ainda não possui tecnologia do árbitro de vídeo, ou seja, a partida não terá VAR.



Tags