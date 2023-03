Ceará poupa nove titulares para jogo contra o Vitória; veja relacionados

Elenco alvinegro seguiu viagem para Salvador na tarde desta terça-feira, 7, bastante desfalcado por opção de poupar atletas. Adversário do Vovô já está eliminado no Nordestão

O Ceará embarcou para Salvador, na tarde desta terça-feira, 7, sem nove jogadores que foram titulares no Clássico-Rei de domingo, vencido pelo Vovô por 2 a 0. Dos onze que iniciaram o jogo contra o Fortaleza, apenas o zagueiro Tiago Pagnussat e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos viajaram com a delegação alvinegra.

Foi uma opção do técnico Gustavo Morínigo poupar os atletas, pensando na primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Iguatu, marcada para domingo, 12, que tem caráter decisivo. Líder do Grupo B e com classificação encaminhada na Copa do Nordeste, o Vovô vai enfrentar um Vitória já eliminado do Nordestão.

Morínigo vai lançar a campo, portanto, uma formação bastante alternativa do Ceará, a começar pelo goleiro. O Vovô tenta confirmar classificação matemática para as quartas de final do torneio regional e para isso basta pontuar em Salvador.

Por lesão, o único desfalque é o zagueiro Luiz Otávio, que segue em fase de condicionamento com preparadores físicos e fisioterapeutas. Em contrapartida, o lateral-direito Michel Macedo, recuperado de lesão na coxa direita, voltou a ser relacionado.

Confira abaixo a lista de relacionados do Ceará:

Goleiros: André Luiz e Aguilar

Laterais: Igor, Michel Macedo, Danilo Barcelos e Formiga

Zagueiros: Gabriel Lacerda, Tiago Pagnussat e Jefferson

Meio-campistas: Willian Maranhão, Geovane, Caíque, Jean Carlos, Chay e Léo Rafael

Atacantes: Caio Rafael, Pedro Lucas, Hygor, Álvaro e Luvannor



