Primeira fase do Campeonato Cearense chega ao fim; confira chaveamento

Última rodada do certame estadual foi disputada nesta quinta-feira, 7, com cinco jogos

Após a disputa da quinta e última rodada, a primeira fase do Campeonato Cearense chegou ao fim nesta terça-feira, 7. Com Clássico-Rei e outros quatro jogos, o certame estadual já tem seus classificados para as fases finais. Além disso, o quadrangular do rebaixamento também está definido.



Semifinal

As duas maiores forças do futebol cearense, Ceará e Fortaleza se enfrentaram nesta terça-feira, 7. No clássico, o Vovô venceu o rival por 2 a 1 e garantiu matematicamente sua classificação para a fase semifinal do Estadual. O Leão, por sua vez, já estava classificado.

De acordo com o regulamento do Campeonato Cearense, os dois primeiros de cada grupo tem classificação direta para a fase semifinal do torneio. Dessa forma, não disputam as quartas de final.

Quartas de final

Nesta noite, ainda foram definidos os confrontos das quartas de final da competição. O Iguatu, segundo colocado do Grupo A com dez pontos, enfrentará o Atlético Cearense, terceiro do mesmo grupo. O vencedor deste duelo vai encarar o Ceará.

Na última rodada, o Azulão venceu o Ferroviário por 2 a 1. Já a Águia empatou com o Maracanã em 1 a 1.

O outro confronto, que definirá o adversário do Fortaleza na semifinal, será entre Maracanã e Ferroviário, segundo e terceiro lugares do Grupo B.

Quadrangular do rebaixamento

Conforme previa o regulamento do Estadual 2023, as últimas duas equipes de cada grupo disputarão o quadrangular do rebaixamento. Dessa forma, essa fase também tem seus participantes definidos.

No Grupo A, Caucaia e Barbalha foram quarto e quinto colocados. A Raposa Metropolitana somou seis pontos em 15 e tentará permanecer após ser vice-campeã em 2022. Já a Raposa dos Verdes Canaviais conquistou apenas três pontos, resultado da vitória por 3 a 2 diante do Guarani de Juazeiro na quinta rodada.

Já no Grupo B, Pacajus e Guarani de Juazeiro acabaram a primeira fase nas últimas duas colocações. O Cacique do Vale encerrou a fase de grupos com quatro pontos, enquanto o Leão do Mercado não conseguiu pontuar, perdendo todos os jogos que disputou.

Chaveamento

Quartas de final

Iguatu x Atlético Cearense

Maracanã x Ferroviário

Semifinal

Ceará x vencedor de Iguatu e Atlético-CE

Fortaleza x vencedor de Maracanã e Ferroviário

Todas as partidas serão disputadas em jogos de ida e volta.



