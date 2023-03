Morínigo valoriza vitória do Ceará no Clássico-Rei, mas diz: "Nossa briga é para ganhar torneios"

Vovô lidera o grupo B da Copa do Nordeste, com 13 pontos ganhos, acumulando quatro vitórias, um empate e uma derrota

O Ceará venceu o segundo Clássico-Rei de 2023. Após o triunfo por 2 a 0 diante do Fortaleza, o técnico Gustavo Morínigo elogiou a atuação do Vovô e valorizou a entrega dos jogadores em campo e celebrou a vitória diante do maior rival. No entanto, o comandante reforçou que a briga do Alvinegro do Porangabuçu é para conquistar títulos na temporada.

“Nosso foco não está em um só jogo, por mais que seja clássico. Sim, valorizamos muito vencer um clássico. Enfrentamos um adversário que está em um momento diferente, mas nossa briga é para ganhar torneios. Procurar entrar da melhor maneira para alcançar esse objetivo. E não adianta ganhar só os jogos e não conseguir os títulos”, ressaltou.

“Não podemos deixar de trabalhar e manter a humildade no dia-a-dia para seguir melhorando. Sabemos que podemos melhorar e temos essa pressão para melhorar e temos que alcançar essa melhoria em cada jogo. O clássico é parte importante, mas temos que manter a tranquilidade porque o foco está nos objetivos deste ano”, completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico paraguaio também salientou que a entrega dos jogadores é primordial e afirmou que o elenco está comprometido com o jogo coletivo. “Eu sempre peço isso (entrega dos jogadores). Nunca pode faltar entrega. Pode não jogar tão bem, mas nunca pode faltar entrega. Todos estão comprometidos para recuperar a bola, para jogar. O jogo é conjunto. Aqui dificilmente vai ter só um destaque quando o Ceará joga assim. Para estar em campo, é preciso se doar 100%. Se não está 100% tem outro companheiro. Dessa maneira estamos conseguindo, de se entregar a cada jogo dentro de campo”, disse.



Sobre o assunto Clássico-Rei não tinha mesmo vencedor em dois jogos seguidos desde 2021

Ceará chega a dez jogos de invencibilidade em 2023

Ceará não perde Clássico-Rei pela Copa do Nordeste há 22 anos

Próximo desafio

O Ceará já volta a campo na próxima quarta-feira, 8, às 21h30min, quando enfrenta o Vitória, no Barradão. O duelo é válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O Vovô lidera o grupo B, com 13 pontos ganhos, acumulando quatro vitórias, um empate e uma derrota.



Tags