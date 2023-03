Embalado, Ceará enfrenta o Vitória de olho na classificação antecipada no Nordestão

O Vovô enfrenta o Rubro-Negro no Barradão, em Salvador, nesta quarta-feira, 8, às 21h30min, pela sétima rodada da Copa do Nordeste

Após uma vitória imponente no Clássico-Rei, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 8, às 21h30min, para um novo desafio pela Copa do Nordeste. Desta vez, o Alvinegro encara o Vitória, no Barradão, na cidade de Salvador, em duelo que põem frente a frente dois clubes que vivem momentos completamente distintos: um está embalado e acumula uma longa sequência invicta, enquanto o outro passa por uma profunda crise.

A fase do Vovô não poderia ser melhor. São 10 jogos consecutivos sem sofrer nenhuma derrota sequer, com oito vitórias e dois empates neste recorte de confrontos, cenário que traz tranquilidade para a equipe treinada por Gustavo Morínigo no Nordestão, onde é líder isolado do Grupo B com 13 pontos, cinco a mais que o quinto colocado, o Santa Cruz.

Desta forma, caso derrote o Vitória no Barradão, o escrete preto-e-branco garante, matematicamente, classificação antecipada à fase mata-mata do torneio regional. O clube baiano, por outro lado, passa por uma outra realidade. Com o empate no clássico contra o Bahia na última semana, o Rubro-Negro entrará em campo eliminado parar encarar o Vovô, já que não possui mais chances de alcançar o G-4 do Grupo A.

A campanha do Leão nesta temporada é péssima, e isso não é exclusivo apenas pela participação na Copa do Nordeste, mas também nos outros certames que a equipe disputou. Em paralelo ao torneio regional, pelo qual soma três empates e três derrotas, o Vitória foi eliminado de forma precoce da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano, contexto que instaurou uma forte crise no clube.

Para a partida contra o Vitória, Morínigo optou por poupar nove titulares já pensando na semifinal do Campeonato Cearense contra o Iguatu. Desta forma, dos onze que iniciaram o Clássico-Rei, apenas Pagnussat e Barcelos embarcaram com o restante do elenco para Salvador. Michel Macedo, recuperado de lesão, volta a ser opção, enquanto Luiz Otávio segue como desfalque.

O Vitória terá três ausências, todas por suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. Trata-se do lateral-direito Railan, o zagueiro Camutanga e o meio-campista Eduardo — ambos jogadores possuem status de titular na equipe comandada por Léo Condé.

Vitória x Ceará

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Dankler e Lazaroni. Marco Antônio, Léo Gomes e Diego Torres; Osvaldo, Thiago Lopes e Léo Gamalho (Trellez). Técnico: Léo Condé

Ceará

4-3-3: Alfredo Aguilar; Igor, Gabriel Lacerda, Pagnussat e Formiga (Barcelos); Caíque, Geovane (Maranhão) e Jean Carlos; Chay, Luvannor e Hygor. Técnico: Gustavo Morínigo

Local: Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data e horário: quarta-feira, 8, às 21h30min

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) - FIFA e Wellington Thiago de Almeida (AL)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Nosso Futebol e One Football