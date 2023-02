Jean Carlos e Guilherme Castilho se isolam na artilharia do Ceará em 2023

Os meias Jean Carlos e Guilherme Castilho foram os autores da vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na tarde deste sábado, 4, pela Copa do Nordeste. Eles foram os responsáveis por sacramentar o primeiro triunfo do Alvinegro na competição.

Com o feito, os dois se isolaram na artilharia do Ceará na temporada com três gols cada. Antes do confronto contra a Bolívia Querida, Jean Carlos balançou as redes contra o Maracanã e Guarani de Juazeiro, enquanto Guilherme Castilho também anotou contra o Rubro-Negro do Cariri e fez na vitória sobre o Pacajus.

Garçons alvinegros

O atacante Vitor Gabriel, que dividia a artilharia com os dois companheiros, não marcou contra os maranhenses. Contudo, ele deu a assistência para o camisa 10 abrir o placar na partida. Foi o segundo passe para gol que ele realizou em 2023, ambas para Jean Carlos.

Outro que contribuiu para a vitória do Ceará foi o meia-atacante Erick. O camisa 11 deixou Guilherme Castilho na cara do gol e somou a terceira a assistência na temporada, se isolando na estatística da equipe alvinegra.

