Ceará anuncia contratação do atacante Hygor em definitivo

O atleta de 30 anos foi oficializado na noite desta sexta-feira, 3. Antes de chegar ao Vovô, ele defendeu as cores da Ferroviária-SP e do Criciúma-SC em 2022

O técnico Gustavo Morínigo ganhou mais uma opção para o setor ofensivo do Ceará. Isso porque, na noite desta sexta-feira, 3, o Alvinegro de Porangabuçu confirmou a chegada do atacante Hygor, de 30 anos, que pertencia a Ferroviária-SP. O contrato será até o final de 2024.

Antes de chegar ao Vovô, o atacante entrou em acordo com a Ferroviária para rescindir o contrato. Portanto, Hygor ficou livre no mercado e, por consequência, com caminho aberto para fechar com o Ceará em definitivo.

“Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de defender a camisa de um clube tão grande como o Ceará. Agradeço também aos meus familiares e representantes que me ajudaram a ter essa realização pessoal, que será vestir a camisa pesada do Vozão. Eu tô muito feliz e com bastante expectativa pra fazer um grande ano com meus companheiros. Estou bem ansioso pra começar logo o trabalho no clube, encontrar a torcida fanática do Ceará e ter as nossas realizações no ano e conquistar o nosso maior objetivo que é recolocar o Vozão onde ele merece, e vamos conseguir isso com o apoio de todos”, comemorou o atacante.

Hygor chamou atenção do Ceará após boa temporada com a camisa do Criciúma, onde atuou por empréstimo em 2022. No clube catarinense, o atleta marcou 14 gols em 42 jogos, além de ter distribuído uma assistência. Na última temporada ele também defendeu a camisa da Ferroviária, mas por apenas 10 jogos, com três tentos.

Hygor já treina em Porangabuçu

Hygor já está integrado ao elenco do Ceará e participou normal do treinamento da equipe nesta sexta-feira, 3, que foi realizado no CT de Porangabuçu. Agora, o atleta aguarda o nome sair no BID para poder estrear.

A diretoria do Ceará já iniciou processo para regularização de Hygor, mas o atleta não está disponível para estrear diante do Sampaio Corrêa neste sábado, 4, pela Copa do Nordeste. A expectativa é de que até a próxima terça-feira, 7, o atacante esteja apto para entrar em campo.