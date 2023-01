Sob protestos da torcida, Ceará goleia Pacajus pelo Campeonato Cearense

O Vovô conquistou a segunda vitória de goleada no estadual ao superar o Pacajus por 4 a 0 no PV, nesta quarta-feira, 25. A noite foi marcada por protestos dos torcedores, direcionados, em grande parte, à diretoria alvinegra

Em noite marcada por protestos da torcida contra a diretoria alvinegra e estreia do técnico Gustavo Morínigo, o Ceará voltou ao caminho das vitórias. Nesta quarta-feira, 25, o Vovô superou o Pacajus por 4 a 0 no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Os gols do confronto foram marcados por Vitor Gabriel, Guilherme Castilho, Erick e Luvannor.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu chegou a segunda vitória dentro da competição estadual e ocupa a liderança do Grupo A com seis pontos. Na rodada inicial, os comandados de Gustavo Morínigo venceram o Guarani de Juazeiro por 5 a 0.

O jogo

Após a dura derrota sofrida para o Ferroviário no último domingo, 22, por 3 a 0, pela Copa do Nordeste, o Ceará precisava dar uma resposta ao torcedor. E foi o que aconteceu. Mesmo jogando com um time completamente reserva, a exceção do zagueiro Tiago Pagnussat, o Vovô conseguiu superar o Pacajus no PV.

O Ceará se impôs no começo do jogo e não demorou muito tempo para abrir o placar. A jogada do gol foi iniciada nos pés do atacante Erick, que era o jogador mais acionado da equipe, pelo lado esquerdo do campo. Aos oito minutos, o ponta tocou para Vitor Gabriel finalizar cruzado de dentro da área e balançar as redes.

Mesmo com a vantagem no placar, o Alvinegro não diminuiu o ímpeto e logo ampliou. Por volta dos 15 minutos da etapa inicial, o volante Guilherme Castilho acertou um chute de rara felicidade. O camisa 99 finalizou de fora da área, de perna esquerda, no ângulo do goleiro Lupita.

O Pacajus só conseguiu deixar o campo de defesa para esboçar alguma chegada ao ataque no final da primeira etapa. O Cacique do Vale do Caju até tentou ficar mais tempo com a bola, mas não obteve sucesso.

Com a desvantagem de dois gols no placar, o Pacajus retornou do intervalo com uma postura diferente. O time do técnico Cleiton Cearense iniciou a segunda etapa com mais presença no campo de ataque e até chegou a criar uma boa chance, com o lateral-esquerdo Guto, aos 10 minutos.

Entretanto, logo o Ceará retomou o controle das ações e selou a vitória. Um pouco depois dos 20 minutos, Luvannor cruzou rasteiro para o meio da área, na direção de Erick, que estava sozinho. O atacante teve o trabalho de apenas completar para o fundo das redes.

Para selar o placar, foi a vez de Luvannor superar o goleiro Lupita, do Pacajus. O atleta alvinegro aproveitou a saída errada do defensor adversário para sair na cara do gol e chutar no canto direito, de trivela.

Protestos da torcida

Insatisfeitos com o momento da equipe, uma torcida organizada do Ceará realizou protestos direcionados, principalmente, à diretoria do clube antes do confronto diante do Pacajus. O movimento foi realizado na área externa do Estádio Presidente Vargas, onde estes torcedores permaneceram, mesmo após o início da partida.

