Justiça autoriza eleição para o Conselho Deliberativo do Ceará

A Justiça autorizou a sequência do processo eleitoral do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club. Uma decisão, assinada pelo juiz Tácio Gurgel Barreto, da 34ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, foi emitida nesta sexta-feira, 3, deferindo a retomada do pleito.

Com isso, a eleição poderá ser feita a partir de segunda-feira, 6. Cabe à diretoria executiva definir o dia da votação, que será feita apenas de forma presencial, em horário estendido, de 9h às 21 horas.

Sobre o assunto Eleições do Conselho do Ceará: Danilo Lopes diz que Evandro Leitão lhe apoiará

Com acordo entre as chapas, Ceará espera liberação da Justiça para realizar eleição do Conselho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Duas chapas concorrem ao Conselho Deliberativo do Vovô. Encabeçada pelo vereador Danilo Lopes, a chapa Conselho de Todos se intitula como oposição a atual diretoria executiva. Do outro lado está a chapa Conselho Independente, que tem como presidente o ex-diretor jurídico do clube, Jamilson Veras.

Tags