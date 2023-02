Emissoras oferecem 60% a menos por direitos da Série B; cenário preocupa clubes

À frente das negociações dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro, a CBF tem encontrado dificuldades para fechar contrato com números financeiros próximos ao da última temporada. Os valores propostos até então pelas emissoras são considerados baixos pela entidade e assustaram dirigentes dos clubes que disputarão a Segundona.

Segundo informações da coluna de Marcel Rizzo, do UOL, as propostas enviadas ao longo do mês de janeiro totalizavam cerca de R$ 80 milhões por ano por todas as plataformas oferecidas: TV aberta (incluindo streaming gratuito), TV fechada, pay-per-view e melhores momentos dos jogos. O montante é mais de 60% menor do que os R$ 200 milhões pagos pela Globo em 2022.

O Grupo Disney, o SBT e a Globo foram algumas das emissoras que demonstraram interesse e oficializaram a proposta. Na licitação, havia opção para contratos de exclusividade de duas ou quatro temporadas da competição. De acordo com Rizzo, o mercado avalia que a edição 2023 da Série B tem valor inferior ao ano passado porque clubes de grande apelo comercial, como Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, subiram para a Série A.

A CBF, entretanto, vai iniciar uma nova rodada de ofertas sob a expectativa de conseguir valores maiores. Caso não aconteça, a entidade não descarta compensar financeiramente os clubes para amenizar o prejuízo.

Impacto direto para o Ceará

A situação impacta diretamente o planejamento do Ceará para a temporada. Rebaixado em 2022, o Vovô tem a Série B como uma das principais fontes de receita financeira do ano, cenário que faz parte da realidade da maioria dos clubes que disputam o certame.

O Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, ainda não divulgou o plano orçamentário para 2023. Além dos imbróglios envolvendo o Conselho Deliberativo, a diretoria do Vovô aguarda a definição dos valores da cota da Série B para concluir a previsão.

A situação causa apreensão nos dirigentes dos clubes, sobretudo pela proximidade da Série B, que tem previsão para iniciar no dia 15 de abril, pouco mais de dois meses. Até lá, o Ceará concentra suas forças no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.