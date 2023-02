Ceará vence Sampaio Corrêa e conquista primeira vitória no Nordestão

O Ceará conquistou a primeira vitória na Copa do Nordeste 2023. O Vovô derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0, neste sábado, 4, no estádio Presidente Vargas. Os meias Jean Carlos e Guilherme Castilho foram os autores dos gols que deram os primeiros três pontos do Alvinegro nesta edição da competição.

Com o resultado, o Ceará se recupera da derrota sofrida para o Ferroviário na primeira rodada e sai da lanterna do Grupo B. O Vovô agora tem foco total no Clássico-Rei, que está marcado para a próxima terça-feira, 7, também no PV, pelo Campeonato Cearense.

Sobre o assunto Justiça autoriza eleição para o Conselho Deliberativo do Ceará

Ceará anuncia contratação do atacante Hygor em definitivo

Emissoras oferecem 60% a menos por direitos da Série B; cenário preocupa clubes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro tempo teve pouca qualidade técnica por parte das duas equipes. O Ceará teve o domínio da posse de bola, mas não tinha o controle do jogo. O Alvinegro tentava encontrar espaços girando a bola, mas não tinha eficiência e o Sampaio Corrêa se defendia bem. A Bolívia Querida havia entrado em campo ainda sem sofrer gols na temporada de 2022.

Com dificuldades de jogar pelo meio-campo, o Ceará buscou alternativas para infiltrar na defesa do oponente e tentou a bola longa e também explorar os lados do campo. Com dois laterais sem características de ataque, Luvannor e Janderson tiveram mais liberdade ofensiva.

E foi assim que quase saiu o primeiro gol do Vovô no duelo. Janderson recebeu pela esquerda, cortou para a grande área e chutou. O goleiro Luiz Daniel espalmou e Vitor Gabriel pegou o rebote, mas o arqueiro fez grande defesa e agarrou a bola.

Na defesa em boa parte do primeiro tempo, o Sampaio Corrêa não conseguia encaixar os contra-ataques nos erros do time de Gustavo Morínigo. A equipe maranhense até tentava atacar em velocidade, mas sem efetividade e a defesa do Vovô quase não sofreu nos primeiros 45 minutos.

O gol do Alvinegro saiu na bola longa. Luvannor realizou belo lançamento para Vitor Gabriel em profundidade e o atacante preparou o chute, mas pegou mal na bola. Jean Carlos aproveitou o toque e, livre, empurrou para as redes.

O tento deixou o Ceará mais confortável na partida, tendo em vista que o placar favorável obrigou ao Sampaio Corrêa a sair do campo de defesa. A Bolívia pecava nas investidas ofensivas e entregava a posse para o alvinegro, que chegou mais vezes com perigo quando recuperava a bola e encontrava a zaga adversária desorganizada.

O Ceará iniciou a segunda etapa da mesma forma como terminou a primeira: com a posse e pressionando o Sampaio. Erick, que entrou na vaga de Luvannor, incomodou a defesa da Bolívia no primeiro toque na bola. Ele encontrou Vitor Gabriel sem marcação na grande área, mas o centroavante cabeceou em cima de Luiz Daniel.

Subindo a marcação, o Vovô sufocou a defesa da Bolívia Querida e provocou erros defensivos do oponente. Entretanto, a equipe de Gustavo Morínigo não aproveitou as chances que teve e perdeu oportunidades de ampliar o marcador.

Mesmo em desvantagem, o Sampaio Corrêa tinha dificuldades em manter a posse de bola e consequentemente incomodar o sistema defensivo do Ceará. Além de ter pouco volume ofensivo, a defesa, que era destaque da equipe neste início de ano, não conseguiu se reencontrar desde o tento sofrido na primeira etapa.

O Ceará, enfim, aproveitou os erros na construção do oponente e matou o jogo. Em rebatida para o meio-campo, Janderson ganhou do defensor na dividida e engatou o contra-ataque. Ele acionou Erick na direita e o meia-atacante encontrou Guilherme Castilho livre na grande área para balançar as redes do goleiro Luiz Daniel.



Tags