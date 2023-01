Diretor de futebol diz que elenco do Ceará "não está fechado" e fala sobre contratações

Albeci Júnior concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e falou sobre os critérios de contratações do Ceará para 2023 e afirmou que o elenco "não está fechado"

O Ceará deve seguir monitorando o mercado da bola. É o que afirmou o diretor de futebol Albeci Júnior, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. O dirigente disse que o elenco não está fechado e que no momento a comissão técnica está avaliando o plantel atual antes de definir contratações pontuais para setores considerados carentes.

“Hoje estamos avaliando o elenco neste começo de temporada. É claro que não estamos com o elenco fechado, só que precisamos observar (o mercado) e potencializar o que temos no elenco. Diante do que a gente observar, seguiremos pontualmente no mercado e trazer jogadores que venham para somar e ajudar”, disse.

Albeci ressaltou que há diálogo entre a diretoria de futebol e a comissão técnica sobre contratações e revelou que o clube prioriza contar com mais jogadores de lado de campo.



“Na realidade, nossa comissão aponta no momento de avaliação do elenco para definir as contratações pontuais. Eles conversam com a gente (diretoria de futebol) e fala sobre algumas situações nas quais eles julgam importante. Uma das posições que precisamos preencher e deixar robusto é no extremo do campo, jogadores de velocidade que tenham força e boa recomposição”, acrescentou.

Situação do atacante Hygor

Conforme apurou o Esportes O POVO, o Ceará tem negócio encaminhado com o atacante Hygor, ex-Criciúma e que pertence a Ferroviária. O atleta foi o artilheiro do Tigre na Série B em 2022, com 10 gols, e atua como ponta-direita.

O diretor não entrou em detalhes a respeito do negócio, mas afirmou que o clube conhece o jogador, uma vez que ele trabalhou com Juliano Camargo, atual executivo de futebol do Vovô, enquanto estavam no Criciúma, e disse que o atacante que é um atleta que o Alvinegro observa com atenção no mercado.

“O Hygor é um jogador que acompanhamos bem na Série B jogando pelo Criciúma. Foi um atleta que trabalhou com o Juliano (Camargo), e ele fez uma boa campanha na segunda divisão, fazendo 10 gols no campeonato sendo um atacante de lado. Hoje ele é jogador da Ferroviária-SP, mas não deixa de ser um atleta que a gente observa com atenção no mercado”, afirmou.

Critérios de contratações

O interesse em contar com Hygor surgiu sob o mesmo critério de outros reforços anunciados pelo Ceará para a temporada 2023: experiência na Série B. O dirigente afirmou que o clube busca jogadores com características de força física e intensidade para disputar a competição.

“O critério que estamos utilizando são com base nas competições que vamos disputar esse ano. São competições que precisam de atletas de muita força, jogadores com virilidade maior com relação à velocidade, de estatura. Então essas são algumas das características que estamos pontuando para contratar nessa temporada”, falou.

“Fomos buscar jogadores com experiência na Série B. Atletas que tiveram acesso, como Luvannor, Chay, Janderson. Sem contar com a nossa comissão (técnica), que também já tem experiência de acesso”, completou.

Até o momento, o Vovô contratou 11 reforços para a temporada 2023.

Confira entrevista completa na íntegra

