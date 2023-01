Albeci Júnior confirma que Robinson de Castro não participa de formação do elenco do Ceará

Dirigente explicou o funcionamento do departamento de futebol do Vovô, reformulado para 2023

O diretor de futebol do Ceará, Albeci Júnior, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 20, e explicou o funcionamento do departamento de futebol do Vovô, reformulado para 2023.

Questionado se o presidente Robinson de Castro tem alguma participação no futebol do clube, o dirigente negou e revelou que o trabalho é feito por ele (Albeci), Juliano Camargo, comissão e coordenação técnica.

"Hoje, o presidente sabe de tudo que ocorre no clube, mas em termos de contratação e departamento de futebol ele não está intervindo de maneira alguma. Ele está na parte financeira. Está confiando no nosso trabalho. O que a gente coloca na mesa, ele assina embaixo", esclareceu.



Durante o ano de 2022, o mandatário alvinegro foi o principal alvo de críticas dos torcedores. O departamento de futebol do clube também foi criticado e passou por reformulação para a nova temporada.

Situação do meia Vina

Ainda durante a entrevista, Albeci comentou sobre a possível permanência de Vina no clube alvinegro. O camisa 29 defende o Vovô desde 2020 e tem contrato até o final de 2024.

“Vina é um jogador que conversamos bastante. Ele sabe a situação do clube, a gente entende a situação do atleta. Mas é um jogador que demonstrou interesse em jogar pelo clube. A consideração, respeito e o carinho que ele tem pelo clube ele nos mostrou na conversa. É um atleta que está se dedicando ao máximo nos treinamentos.”

