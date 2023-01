Regularizado, Luvannor pode estrear pelo Ceará contra o Ferroviário

O atacante Luvannor teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quarta-feira, 18. Com isso, o jogador de 32 anos fica apto para estrear pelo Ceará diante do Ferroviário no domingo, 22, em jogo da primeira rodada da Copa do Nordeste.

Integrado ao elenco, Luvannor treina em Porangabuçu desde o dia 9 de janeiro. Ele foi o sétimo reforço anunciado pelo clube alvinegro e chega com contrato válido até o final da temporada.

No Cruzeiro, em 2022, atacante atuou em 21 partidas como titular e marcou 6 gols com a camisa celeste, além de ter contribuído com duas assistências. No clube mineiro, ele atuou a maioria dos jogos no lado direito do ataque.

