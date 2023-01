Ceará lança uniforme da Copa do Nordeste 2023; veja fotos

O Ceará lançou nesta quinta-feira, 19, a nova camisa que será utilizada na Copa do Nordeste 2023. Nomeada "Terra do Sol", o novo uniforme faz alusão à alcunha do Estado. A camisa principal, na cor preta com detalhes dourados, remete ao sol, enquanto o modelo laranja, de goleiro, traz a cor do astro, bem como a textura da luz solar.

Zagueiro Luiz Otávio com nova camisa do Ceará para a Copa do Nordeste. (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)





O torcedor já pode adquirir o uniforme nas lojas oficiais do clube. Os modelos masculinos estão custando entre R$ 249 e R$ 283, enquanto os femininos são vendidos por R$ 219, de acordo com o site da marca Vozão, que também já disponibiliza a venda das camisas.

Goleiro Richard com nova camisa do Ceará para a Copa do Nordeste. (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)



O Alvinegro de Porangabuçu irá estrear na Copa do Nordeste 2023 neste domingo, 22, quando enfrenta o Ferroviário no estádio Presidente Vargas. A partida contará com presença de torcida e os ingressos já estão à venda nas lojas oficiais do clube.