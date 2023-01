Ceará encaminha contratação de Hygor, artilheiro do Criciúma em 2022

Mesmo após a estreia na temporada, o Ceará segue atuando no mercado da bola e encaminhou a contratação do atacante Hygor, artilheiro do Criciúma em 2022. O atleta atuou no time catarinense na última temporada, mas pertence à Ferroviária-SP.

A expectativa é de que o atacante de 30 anos acerte em definitivo com o Alvinegro. O jogador resolve os últimos detalhes da desvinculação contratual com a Ferroviária para assinar contrato com o clube do Porangabuçu.

O ponta deve ser o quarto atacante contratado do Vovô para 2023. Nesta janela, o clube trouxe Vitor Gabriel, Luvannor e Janderson para o setor.

Na temporada 2022, atuando por Criciúma e Ferroviária, Hygor marcou 17 gols e deu duas assistências, conforme o site de estatísticas oGol. Pela Série B, ele atuou 31 partidas, sendo 16 como titular, e balançou as redes 10 vezes.

O atleta viveu o melhor momento da carreira com as cores do Tigre e trabalhou com Juliano Camargo, atual executivo de futebol do Ceará, que conheceu de perto o futebol do jogador enquanto ambos ainda trabalhavam no clube catarinense.

Mais um atacante de lado

Apesar de ter sido o artilheiro do Criciúma na última temporada, Hygor não é centroavante, mas sim ponta-direita. O jogador chegará ao Ceará disputando posição com Luvannor, Erick, Leandro Carvalho, Janderson e Chay, que também pode jogar pelo lado direito do ataque.

Com informações de Lucas Mota e Brenno Rebouças

