Agenda: veja data e horário dos próximos jogos do Ceará

O Ceará realizou nesta quinta-feira, 19, mais um treinamento focado no embate diante do Ferroviário. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 22, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Este será o primeiro de quatro desafios que o Vovô terá pela frente até o final de janeiro. Pelo Campeonato Cearense, o Alvinegro de Porangabuçu pega uma sequência de duas partidas em uma semana. Na próxima quarta-feira, 25, a equipe de Morínigo enfrenta o Pacajus às 20 horas no PV. Já no sábado, 28, o Maracanã é o adversário em nova partida no estádio, mas às 16 horas.

A sequência é finalizada com mais um Clássico da Paz na terça-feira, 31, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. Durante o ano de 2023, o Ceará disputa Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão.

Confira agenda dos próximos jogos do Ceará:

22/01 - 18:00 - Presidente Vargas - Nordestão (Ferroviário x Ceará)

25/01 - 20:00 - Presidente Vargas - Cearense (Ceará x Pacajus)

28/01 - 16:00 - Presidente Vargas - Cearense (Ceará x Maracanã)

31/01 - 20:00 - Presidente Vargas - Cearense (Ferroviário x Ceará)

