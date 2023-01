Luvannor iniciará pré-temporada no Ceará na próxima semana; veja detalhes

Anunciado no penúltimo dia de 2022 como reforço para o novo ano, Luvannor ainda demorará mais alguns dias para se apresentar ao Ceará. O Esportes O POVO apurou que em razão da logística do voo internacional, o atacante desembarca em Fortaleza no fim de semana e inicia os trabalhos em Porangabuçu no começo da próxima semana.

O brasileiro-moldávio de 32 anos tem residência fixa em Dubai, onde atuou por seis temporadas. O jogador retornou para os Emirados Árabes Unidos após a passagem pelo Cruzeiro e passou por lá as festas de fim de ano. Neste período, já em meio às negociações com o Alvinegro, realizava trabalhos físicos com um personal trainer particular.

Com a contratação concretizada e de malas prontas, Luvannor passou a organizar a mudança de volta para o Brasil — os familiares irão acompanhá-lo. As passagens disponíveis encontradas foram para o final da semana, o camisa 90 chegará à capital cearense na noite do próximo sábado, 7. Com a folga do elenco no domingo, 8, o atacante se apresentará no estádio Carlos de Alencar Pinto na segunda-feira, 9.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luvannor assinou contrato com o Ceará até o final deste ano e tem possibilidade de extensão para 2024 de forma automática se o Alvinegro subir para a Série A e se o atacante atingir uma meta pré-estabelecida de jogos disputados na temporada.

O ex-cruzeirense foi a sétima contratação do Vovô para a temporada. Antes dele, os laterais Danilo Barcelos e Willian Formiga, o zagueiro Tiago Pagnussat, os volantes Caíque e Arthur Rezende e o meia Jean Carlos já tinham sido confirmados. O goleiro Alfredo Aguilar e o atacante Vítor Gabriel já treinam na sede do clube e devem ser anunciados em breve.

Sobre o assunto Michel Macedo recebe proposta do Goiás e deve deixar o Ceará

Ceará exerce compra de David Ricardo; saiba novo valor da multa rescisória

Com ataque em reformulação, Ceará prioriza a contratação de centroavante

A trajetória de Luvannor

Natural de Campo Maior, no Piauí, Luvannor iniciou sua trajetória no Paranoá-DF e depois passou pelo Morrinhos-GO antes de rumar em 2011 para a Moldávia, onde defendeu o Sheriff. Depois disso, nos Emirados Árabes, defendeu Shabab Dubai, Al Ahli e Al Wahda; na Arábia Saudita, vestiu a camisa do Al Taawon; e ainda retornou ao Sheriff.

Destaque no clube europeu, Luvannor Henrique obteve também nacionalidade da Moldávia e inclusive defendeu a seleção nacional em quatro amistosos, entre 2013 e 2014, e marcou dois gols.

Em 2022, o piauiense de 32 anos retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 31 partidas, anotou sete gols, deu duas assistências e conquistou o título que assegurou o retorno da Raposa à elite nacional.

O contrato do camisa 90 com o clube mineiro se encerrou em novembro, após a disputa da Série B, e não houve acordo para a renovação.

Tags