Com ataque em reformulação, Ceará prioriza a contratação de centroavante

A suspensão preventiva de Cléber por doping aumentou a necessidade do Vovô na busca por um camisa nove com status de titular. Na última temporada, somando todos os seis centroavantes que entraram em campo pelo clube, foram somente 17 gols marcados

Principal carência do clube nas últimas temporadas, o Ceará tem como prioridade nesta janela inicial de mercado a contratação de um camisa nove que corresponda, dentro de campo, com bola na rede. Na temporada de 2022, os reforços para a posição fracassaram e terminaram o ano com números pouco empolgantes.

A expectativa de um centroavante goleador é, além de um anseio da torcida alvinegra, uma necessidade para o clube. No planejamento do Ceará para 2023 ficou decidido que, independente da presença de Cléber no elenco, haveria uma busca cautelosa por um atacante de referência que chegasse com status de titular. A informação é de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Sobre o assunto Ceará tem interesse no atacante Ygor Catatau e inicia conversas com staff do atleta

Ceará na Copinha: técnico fala sobre preparação do time e projeta avançar até as oitavas

Técnico do sub-20 do Ceará confirma negociação de João Victor com clube japonês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com Cléber suspenso preventivamente pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem por uso proibido de um metabólito do Tamoxifeno, a procura do Ceará por um centroavante tornou-se ainda mais importante. Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu acertou com dois atacantes: Vitor Gabriel, ex-Juventude, e Luvannor, ex-Cruzeiro. Ambos, apesar da capacidade para atuar de forma centralizada, construíram a carreira jogando pelas pontas do campo.

Além da dupla, a cúpula do Vovô tem outros dois alvos para a zona ofensiva da equipe, mas nenhum deles é um típico centroavante. O primeiro é Janderson, que vestiu a camisa do Grêmio em 2022 e pertence ao Corinthians, enquanto o segundo é Ygor Catatau, um dos destaques da campanha do Sampaio Corrêa na Segundona da última temporada.

A prudência — e sigilo — do Ceará na escolha pelo jogador que vestirá a camisa nove é uma tentativa de evitar os erros recentes cometidos. A expectativa por um atacante goleador vem sendo alimentada desde 2019, quando Arthur, grande destaque da equipe em 2018, foi vendido ao Palmeiras. Desde então, o Alvinegro sofreu para encontrar um substituto à altura.

Decepções em 2022

No ano recém terminado, o escrete preto-e-branco contou com seis centroavantes — sem considerar Jael, que não participou de nenhuma partida. No cenário do ano passado, também houve muita expectativa por parte da torcida em relação a chegada de um nome de peso, contexto fomentado pelo próprio presidente do clube, Robinson de Castro, que disse abertamente em entrevistas sobre a ideia de investir forte em um bom atacante de área.

As tentativas do Ceará no mercado, entretanto, não foram bem-sucedidas. O argentino Silvio Romero chegou a negociar com o time de Porangabuçu, mas optou pelo rival Fortaleza. Outro jogador procurado foi Pablo, que estava no São Paulo e acabou indo para o Athletico-PR. No fim, o Vovô contratou Zé Roberto (seis gols em 40 jogos), ex-Atlético-GO, e permaneceu com Cléber (nove gols em 40 jogos).

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Posteriormente, Matheus Peixoto e Dentinho chegaram para reforçar o plantel. Com consecutivas lesões, além de nítidos problemas de condicionamento físico, ambos jogadores agregaram pouco tecnicamente e totalizaram, juntos, zero gols marcados, assim como uma baixa minutagem de partidas jogadas.

Jô foi a última tentativa do Ceará no ano. Contratado na janela de julho, o ex-jogador do Corinthians teve uma passagem tímida. Ao todo, o atacante participou de 11 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Alvinegro e marcou dois gols.



Em meio a busca pelo centroavante ideal, o time do Ceará segue se preparando sob o comando do treinador Gustavo Morínigo para o desafiador ano de 2023. A estreia da equipe acontece no dia 15 de janeiro, um sábado, às 18h30min, contra o Guarani de Juazeiro, na Arena Romeirão, com transmissão da FCF TV.