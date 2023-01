Michel Macedo recebe proposta do Goiás e deve deixar o Ceará

Lateral tem contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até o final de 2023 e deve ser emprestado ao time do Centro-Oeste

O lateral-direito Michel Macedo não deve permanecer no Ceará para a temporada de 2023. O jogador de 32 anos negocia sua ida ao Goiás, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Michel seja emprestado, mas uma saída em definitivo também é possível.

Conforme apurou o repórter Horácio Neto, do Esportes O POVO, o Esmeraldino deseja pagar maior parte do salário do atleta. No entanto, a diretoria alvinegra negocia para que o clube do Centro-Oeste pague os vencimentos de forma integral.

Em dezembro, a expectativa era que Michel Macedo permanecesse no Vovô para 2023. Porém, com a proposta do Goiás, o cenário mudou e a saída parece iminente. Em 2022, o lateral disputou 30 jogos, sendo titular em 24, e deu uma assistência. Experiente, ele acumula passagens por Corinthians, Atlético-MG, Almería-ESP, Las Palmas-ESP, entre outros clubes.



