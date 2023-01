Ceará retoma treinos após folga de Ano Novo; veja programação da semana

Alvinegro se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 2, em Porangabuçu. Além de Luvannor, Vovô pretende integrar outros reforços ao elenco no decorrer da semana

Depois de dois dias de descanso para a celebração de Ano Novo, o elenco do Ceará inicia as atividades em 2023 na tarde da próxima segunda-feira, 2, em Porangabuçu. O Alvinegro terá agenda cheia de treinos na penúltima semana de pré-temporada e também deve ter caras novas.

O último trabalho do Vovô em 2022 foi na manhã de sexta-feira, 30. O grupo de jogadores foi liberado para o Réveillon e se reapresenta nesta segunda, às 15 horas, no estádio Carlos de Alencar Pinto.

Em fase final de preparação, o técnico Gustavo Morínigo deve começar a comandar trabalhos táticos com maior frequência e esboçar a equipe titular. O grupo trabalhará nesta semana até o próximo sábado, 7, quase sempre em um período.

Nos primeiros dias da semana, o atacante Luvannor, anunciado na última sexta-feira, 30, desembarcará em Fortaleza e será integrado ao elenco. O Ceará também tem a expectativa de fechar as contratações de Chay, Janderson e Ygor Catatau. O Alvinegro também deve anunciar o goleiro Alfredo Aguilar e o atacante Vitor Gabriel, que já treinam em Porangabuçu.

O Vovô estreia na temporada diante do Guarani de Juazeiro, no próximo dia 15, às 17 horas, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, pelo Campeonato Cearense.

Agenda de treinos do Ceará na semana:

Segunda-feira (2/1): 15 horas

15 horas Terça-feira (3/1): 16 horas

16 horas Quarta-feira (4/1): 8h30min e 16 horas

8h30min e 16 horas Quinta-feira (5/1): 16 horas

16 horas Sexta-feira (6/1): 8h30min

8h30min Sábado (7/1): 8h30min

