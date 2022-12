Contrato de Luvannor no Ceará terá cláusula de renovação automática; saiba detalhes

Após breve pausa nas negociações em meio ao Natal, Ceará e Luvannor retomaram as conversas e ajustam os últimos detalhes para concretizar o acerto. O contrato, com duração por um ano, terá cláusula de renovação automática em caso de êxito em metas coletivas e individuais, apurou o Esportes O POVO.

As partes já têm tratativas avançadas e discutem questões burocráticas para finalizar o acordo e assinar o contrato. A expectativa é que o desfecho ocorra antes da virada do ano e o jogador se apresente no decorrer da próxima semana.

O vínculo será até o final de 2023 e tem possibilidade de extensão para 2024 de forma automática se o Alvinegro subir para a Série A e se o atacante atingir uma meta pré-estabelecida de jogos disputados na temporada.

O Vovô sinalizou interesse no piauiense de 32 anos nos últimos dias e, diante do interesse do jogador e do estafe dele, as conversas se encaminharam para um desfecho positivo. A família do camisa 90, que mora em Dubai, onde ele atuou por seis temporadas, ficou satisfeita com a opção de Fortaleza.

Até o momento, o Ceará anunciou seis contratações para o ano que vem: os laterais Danilo Barcelos e Willian Formiga, o zagueiro Tiago Pagnussat, os volantes Caíque e Arthur Rezende e o meia Jean Carlos. O goleiro paraguaio Alfredo Aguilar e o atacante Vítor Gabriel já treinam na sede do clube e devem ser confirmados em breve.

A trajetória de Luvannor

Nascido no Piauí, Luvannor teve rápidas passagens por equipes de menor expressão do Brasil antes de rumar em 2011 para a Moldávia, onde defendeu o Sheriff. A partir daí, a carreira se desenvolveu no exterior: nos Emirados Árabes, defendeu Shabab Dubai, Al Ahli e Al Wahda; na Arábia Saudita, vestiu a camisa do Al Taawon; e ainda retornou ao Sheriff.

Destaque no clube europeu, Luvannor Henrique obteve também nacionalidade da Moldávia e inclusive defendeu a seleção nacional em quatro amistosos, entre 2013 e 2014, e marcou dois gols.

Em 2022, o piauiense de 32 retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Em 31 partidas, anotou sete gols, deu duas assistências e conquistou o título que assegurou o retorno da Raposa à elite nacional.

O contrato do camisa 90 com o clube mineiro se encerrou em novembro, após a disputa da Série B, e não houve acordo para a renovação. Livre no mercado, o atacante entrou na mira do Ceará e deve resolver o futuro em breve.

