Ceará exerce compra de David Ricardo; saiba novo valor da multa rescisória

Nos últimos dias de 2022, o Ceará exerceu a opção de compra prevista em contrato e concretizou a aquisição do jovem zagueiro David Ricardo junto ao Fluminense-PI. Agora com vínculo definitivo em Porangabuçu, o defensor, que terminou a temporada como titular, passa a ter multa rescisória milionária para o mercado nacional.

O Esportes O POVO apurou que R$ 4 milhões é o valor para tirar o camisa 23 do Vovô, que firmou contrato por três temporadas e passa a ter 50% dos direitos econômicos — a outra metade é do clube piauiense.

O Alvinegro tinha até o último dia 31 de dezembro para pagar ao Fluminense-PI a primeira parcela da operação, que tem valor total de R$ 400 mil. David Ricardo está integrado ao elenco de Gustavo Morínigo na pré-temporada e teve a permanência assegurada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará retoma treinos após folga de Ano Novo; veja programação da semana

Com ataque em reformulação, Ceará prioriza a contratação de centroavante

Ceará tem interesse no atacante Ygor Catatau e inicia conversas com staff do atleta

Revelado pelo Fluminense-PI, o defensor de 19 anos chegou ao Vovô por empréstimo em 2022 para a equipe sub-20, pela qual disputou a Copa São Paulo e o Campeonato Cearense da categoria. No decorrer do ano, foi integrado ao elenco profissional, disputando seis jogos.

A primeira oportunidade foi na vitória por 2 a 0 sobre a Tombense, em 11 de maio, pela Copa do Brasil, entrando no segundo tempo. Voltou a ser acionado em 5 de outubro, no empate em 1 a 1 com o Goiás, pela Série A, novamente no decorrer do confronto.

Nos últimos quatro jogos da competição, em que Juca Antonello assumiu o comando de forma interina, o camisa 23 foi titular em todos, diante de Fluminense, Corinthians, Avaí e Juventude.

Além de David Ricardo, o atual elenco do Ceará tem Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda como opções para a zaga, além do recém-integrado Jefferson, oriundo das categorias de base.

Tags