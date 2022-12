Ceará faz proposta de compra e avança em negociação por Jean Carlos, do Náutico

Depois de anunciar três reforços, o Ceará trabalha no mercado da bola para fechar a contratação do camisa 10 para a temporada 2023. Jean Carlos, do Náutico, é o alvo do clube de Porangabuçu, que formalizou proposta pela compra e avançou na negociação pelo meia de 30 anos, apurou o Esportes O POVO.

Inicialmente, a intenção do Vovô era o empréstimo do meio-campista, que tem contrato com o Timbu até 2024, mas um salário alto para a nova realidade dos pernambucanos, que foram rebaixados para a Série C. O Sport era um concorrente nas tratativas, mas o Leão da Ilha do Retiro saiu das conversas na última sexta-feira, 9, em razão dos valores, de acordo com o presidente Yuri Romão ao ge.

Desta forma, o Alvinegro viu o caminho livre e mudou o modelo a oferta, agora propondo a aquisição em definitivo de Jean Carlos. O estágio da negociação já é considerado próximo de um acordo pelas partes envolvidas. Em caso de acerto, o meia assinará contrato por duas temporadas.

Em reformulação após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará acertou as vendas de Messias e Mendoza ao Santos e de Fernando Sobral ao Cuiabá. O Dourado pagou R$ 4 milhões pelo volante. As cifras das transferências do zagueiro e do atacante ao clube da Vila Belmiro não foram revelados.

Até o momento, o Vovô contratou o zagueiro Tiago Pagnussat e os volantes Caíque e Arthur Rezende. O trio estava livre no mercado da bola e não foi necessário desembolsar valores pelas aquisições. Jean Carlos, portanto, seria a primeira compra do clube nesta janela de transferências.

O técnico Gustavo Morínigo, contratado para 2023, iniciará os trabalhos na próxima sexta-feira, 16, na apresentação do elenco para a pré-temporada.

A trajetória de Jean Carlos

Jean Carlos surgiu nas categorias de base do Palmeiras, defendeu o São Bernardo por quatro temporadas e depois passou por Vila Nova, São Paulo, Goiás, Novorizontino, Coritiba e Mirassol até chegar ao Alvirrubro, onde está desde 2019.

Titular absoluto e principal nome da equipe nos três últimos anos, o meia soma números de destaque: 13 gols e 8 assistências em 49 partidas em 2020; 13 tentos e 12 passes para os companheiros em 45 jogos em 2021; e 8 gols e 5 assistências em 46 confrontos em 2022. Neste período, foi bicampeão pernambucano e campeão da Série C.

