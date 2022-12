Ceará tenta contratação por empréstimo de Jean Carlos, do Náutico

Meia tem contrato com o Timbu até 2024, mas deve sair após rebaixamento para a Série C. Sport também tem interesse e é concorrente do Vovô

Em reformulação, o Ceará se movimenta no mercado da bola para reforçar o elenco para 2023. Após anunciar as duas primeiras contratações, o clube de Porangabuçu fez proposta pelo empréstimo do meia Jean Carlos, do Náutico, e tem a concorrência do Sport na negociação. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de Pernambuco e confirmada pelo Esportes O POVO.

O camisa 10 tem contrato com o Timbu até 2024, mas o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro dificulta a permanência nos Aflitos em razão do patamar salarial. Destaque nas últimas temporadas, o armador de 30 anos entrou na mira do Vovô e do Leão da Ilha do Retiro.

Jean Carlos surgiu nas categorias de base do Palmeiras, defendeu o São Bernardo por quatro temporadas e depois passou por Vila Nova, São Paulo, Goiás, Novorizontino, Coritiba e Mirassol até chegar ao Alvirrubro, onde está desde 2019.

Titular absoluto e principal nome da equipe nos três últimos anos, o meia soma números de destaque: 13 gols e 8 assistências em 49 partidas em 2020; 13 tentos e 12 passes para os companheiros em 45 jogos em 2021; e 8 gols e 5 assistências em 46 confrontos em 2022. Neste período, foi bicampeão pernambucano e campeão da Série C.

Jean Carlos recebeu outras ofertas ao longo da passagem pelo Náutico, inclusive do exterior, mas optou por estender o vínculo e permanecer em Recife. Desta vez, porém, deve rumar para outro clube e tem a opção de seguir na capital pernambucana ou se mudar para Fortaleza.

Primeiros reforços do Vovô

Nos últimos dias, o Ceará confirmou os dois primeiros reforços para o próximo ano. Na sexta-feira passada, 2, o Alvinegro anunciou o retorno do zagueiro Tiago Pagnussat, de 32 anos, que defendeu o clube em 2020 e estava no futebol japonês — defendeu Cerezo Osaka e Nagoya Grampus. O defensor firmou contrato até o final de 2024.

Já na terça-feira, 6, o Vovô informou a chegada do meio-campista Arthur Rezende, ex-Vila Nova. O volante de 28 anos assinou com a equipe de Porangabuçu até dezembro do próximo ano.

