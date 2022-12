Marcos Valadares deixa o sub-20 e assume cargo de auxiliar técnico fixo do Ceará

O paulista substituirá Juca Antonello, que exerceu a função durante boa parte de 2022 e não faz mais parte do clube. Alisson Henry foi promovido para comandar a equipe sub-20

Marcos Valadares, contratado pelo Ceará nesta temporada para assumir a equipe sub-20, trocou de função no clube. O profissional assumiu o cargo de auxiliar técnico fixo do Alvinegro de Porangabuçu e fará parte da comissão comandada pelo treinador Gustavo Morínigo.

Marcos Valadares chega para substituir Juca Antonello, que exerceu a função durante boa parte de 2022 e não faz mais parte do clube. Como treinador, o paulista tem vasta experiência em trabalhos de categoria de base. Antes do Vovô, treinou o sub-20 de equipes como Fluminense, Cruzeiro, Vasco e Atlético-MG — pelo qual foi campeão brasileiro da categoria em 2020.

O treinador seria o responsável por comandar o time alvinegro na Copinha 2023, mas como mudou de cargo, não estará mais à frente da equipe em São Paulo. Desta forma, Valadares permanece em Fortaleza para participar da pré-temporada do elenco profissional, que se reapresenta no dia 16 de dezembro. Alisson Henry, que estava no sub-17, foi promovido para o time sub-20.

Além de Marcos Valadares, Gustavo Morínigo contará com outro auxiliar técnico, o também paraguaio Diosnel Burgos, que faz parte da comissão fixa do treinador, assim como o preparador físico argentino Martín Paolorosso.