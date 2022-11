Ceará: Luiz Otávio retorna e Cléber é desfalque; Mendoza é dúvida

O Ceará volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, 5, quando enfrenta o Corinthians fora de casa. Para a partida, o técnico interino Juca Antonello terá o retorno do zagueiro Luiz Otávio, que cumpriu suspensão na última rodada, e não contará com o atacante Cléber, que foi expulso contra o Fluminense.

Com Messias e Lucas Ribeiro machucados, a tendência é de que Luiz Otávio retorne ao time titular. Contra os cariocas, Juca optou por escalar o jovem David Ricardo para formar a dupla de zaga com Gabriel Lacerda.

Na vaga de Cléber, Jô deve retornar ao time titular depois de dois jogos. O centroavante ficou de fora da partida contra o Internacional por imbróglios judiciais e iniciou no banco contra o Flu por opção técnica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará leva vantagem em retrospecto recente diante do Corinthians

Coritiba vence o Juventude e Ceará corre risco de ser rebaixado na próxima rodada

Ceará: expulsão contra Fluminense foi a 3ª de Cléber em jogos pela Série A; relembre

O Ceará ainda tem a expectativa do retorno de Mendoza. Artilheiro do time no campeonato e na temporada, o camisa 10 se recupera de um edema na região posterior da coxa esquerda e é dúvida para a partida. O substituto do colombiano nos últimos jogos foi o meia-atacante Diego Rigonato.

O Vovô não terá a disposição Rodrigo Lindoso, Matheus Peixoto e Michel Macedo. O volante trata uma tendinite no joelho, enquanto o atacante realiza tratamento fisioterápico após se contundir com uma entorse no tornozelo. Já o lateral-direito teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e é acompanhado pela equipe de fisioterapia.

Vovô pode ser rebaixado contra o Corinthians

O Ceará corre o risco de encerrar a 36° rodada já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Caso seja derrotado para o Corinthians e Cuiabá e Coritiba vençam no fim de semana, os cearenses matematicamente não teriam mais chances de permanência na elite do futebol brasileiro.

Com 34 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu está na 17° posição e está a três pontos de distância do Cuiabá, o 16°, e a quatro do Coritiba, o 15°. O Dourado recebe o Palmeiras, enquanto o Coxa encara o Flamengo em casa.



Tags