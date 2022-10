Luiz Otávio é desfalque na partida contra o Fluminense; veja os possíveis substitutos

Na próxima partida do Brasileirão, o Ceará terá um desfalque de peso para o duelo de segunda-feira, 31, contra o Fluminense. Realizado às 20h, no Castelão, sem público, o técnico Lucho González não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio.



O jogador tomou o seu terceiro cartão amarelo após cometer um pênalti durante a última partida realizada contra o Internacional e, agora, terá que cumprir suspensão automática.

Possíveis substitutos

Sem o atleta, o técnico alvinegro precisa decidir quem vai utilizar na posição. Messias, que seria uma das escolhas, também está fora, pois o defensor foi vetado por um desconforto na panturrilha esquerda.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, os próximos treinos táticos e coletivos devem definir isso, mas o Victor Luís é uma das suas opções. Com 43 jogos na temporada, o lateral esquerdo já foi testado anteriormente como zagueiro, no esquema 3-4-2-1, contra o Atlético-GO.



Outra alternativa é o David Ricardo, jogador da base do sub-20. Emprestado por essa temporada pelo Fluminense-PI, ele jogou uma vez no time profissional contra o Goiás, pela 30ª rodada do Brasileirão, no qual entrou no segundo tempo.



Lucho ainda pode optar por Marcos Victor, que já possui 11 jogos na temporada. Sua última partida pelo Ceará foi na 28ª rodada, quando o adversário do clube era o Coritiba.