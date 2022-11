Com Cléber expulso, Ceará chega a dez exclusões na Série A e lidera quesito

O centroavante Cléber, do Ceará, foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na noite desta segunda-feira, 31, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o cartão vermelho, o Vovô se tornou o líder do quesito na elite do futebol nacional.

Agora, com a exclusão precoce do camisa 89 na partida diante do time carioca, o Alvinegro de Porangabuçu chegou ao número de dez atletas expulsos no Brasileirão. Apenas o Coritiba tem a mesma quantidade de vermelhos que o time cearense na competição. O próprio Fluminense é quem mais se aproxima da dupla, com oito cartões.

Cléber foi para o chuveiro mais cedo aos 12 minutos do segundo tempo, quando o Ceará ainda empatava em 0 a 0 com o Fluminense, após dar um carrinho por trás em Manoel e receber o segundo cartão amarelo.

Agora, a lista de atletas expulsos do escrete preto-e-branco na Série A é composta por nove jogadores. São eles: Vina (2x), Lima, Richard Coelho, Bruno Pacheco, Richardson, Jô, Luiz Otávio, Zé Roberto e, por fim, Cléber.

