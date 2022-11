Com lesão no ligamento do joelho, Michel é mais um desfalque do Ceará contra o Fluminense

O lateral-direito completa a lista de sete desfalques do Alvinegro de Porangabuçu para o duelo diante do time carioca, na noite desta segunda-feira, 31, no Castelão

Momentos antes da partida diante do Fluminense, marcada para a noite desta segunda-feira, 31, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará atualizou as informações do departamento médico. Na lista, uma cara nova: o lateral-direito Michel Macedo.

Em virtude de uma lesão de ligamento colateral medial do joelho direito, o atleta de 32 anos não poderá enfrentar o Tricolor das Laranjeiras nesta noite. O atleta está sob cuidados dos fisioterapeutas do clube e, portanto, já iniciou o tratamento.

Além de Michel Macedo, outros cinco jogadores não terão condições físicas de encarar o Fluminense. São eles: Rodrigo Lindoso (tendinite no joelho), Lucas Ribeiro (lesão ligamentar no joelho direito), Matheus Peixoto (tratamento fisioterápico), Mendoza (edema na posterior da coxa esquerda) e Messias (lesão muscular na panturrilha esquerda).

Os desfalques do Alvinegro de Porangabuçu não param por aí. O zagueiro e capitão Luiz Otávio também está fora desta segunda-feira, 31, mas por motivos de suspensão. Na derrota para o Internacional, na última rodada, o defensor completou a série de cartões amarelos.

Por outro lado, o Vovô terá dois retornos, sendo um deles na equipe titular. O volante Richard Coelho, que tratava de um estiramento na musculatura anterior da coxa esquerda, já está em condições e apareceu entre os onze iniciais de Juca Antonello. Além dele, o colombiano Jhon Vásquez terminou o período de transição e também virou opção.

