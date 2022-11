Ceará leva vantagem em retrospecto recente diante do Corinthians

A última vez em que Ceará e Corinthians se enfrentaram foi pela 17ª rodada do Brasileirão, em vitória por 3 a 1 do Vovô, de virada, em jogo marcado por golaços

O Ceará visita o Corinthians neste sábado, 5, às 20h30min, na Neo Química Arena, em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Para o confronto, o Vovô aposta na vantagem em retrospecto recente diante do Timão. Desde que o Alvinegro retornou à elite do futebol nacional, em 2018, são cinco vitórias, quatro derrotas e dois empates para o time cearense.



A última vez em que Ceará e Corinthians se enfrentaram foi pela 17ª rodada do Brasileirão, em vitória por 3 a 1 do Vovô, de virada. Após os paulistas abrirem o placar com um belo tento de Roger Guedes, o Alvinegro de Porangabuçu respondeu ainda no primeiro tempo também com dois golaços, marcados por Bruno Pacheco e Vina. Cléber decretou o triunfo da equipe na segunda etapa.



Neste recorte, os times mostram equilíbrio também nos números da partida. São 16 gols a favor do Ceará e 15 contra, e apenas em dois jogos uma das duas equipes não balançou a rede. O primeiro na vitória corinthiana por 1 a 0 pelo segundo turno da Série A, em 2019, e no triunfo cearense pelo mesmo placar no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no mesmo ano.



No retrospecto geral, por outro lado, o Timão leva a melhor. Em 28 jogos disputados, o Ceará perdeu 13 vezes, empatou nove e ganhou em seis oportunidades. Em solo paulista, o Corinthians também tem vantagem. São oito triunfos, quatro empates e cinco derrotas sobre o Vovô.



A vitória diante do Corinthians é fundamental para o Ceará na luta contra o rebaixamento. O Alvinegro de Porangabuçu segue na 17ª colocação com 34 pontos, mas a distância para o primeiro clube fora do Z-4, Cuiabá, aumentou para três pontos. Diante do triunfo do Coxa e da derrota do Atlético-GO, por ter menos vitórias que todos os concorrentes diretos, existe a possibilidade do Vovô ser rebaixado na próxima rodada do Brasileirão.



Veja retrospecto recente de Ceará x Corinthians



Ceará 3x1 Corinthians - Brasileirão 2022

3x1 Corinthians - Brasileirão 2022 Ceará 2x1 Corinthians - Brasileirão 2021

2x1 Corinthians - Brasileirão 2021 Corinthians 3x1 Ceará - Brasileirão 2021

3x1 Ceará - Brasileirão 2021 Corinthians 2x1 Ceará - Brasileirão 2020

2x1 Ceará - Brasileirão 2020 Ceará 2x1 Corinthians - Brasileirão 2020

2x1 Corinthians - Brasileirão 2020 Ceará 0x1 Corinthians - Brasileirão 2019

- Brasileirão 2019 Corinthians 2x2 Ceará - Brasileirão 2019

Corinthians 0x1 Ceará - Copa do Brasil 2019

- Copa do Brasil 2019 Ceará 1x3 Corinthians - Copa do Brasil 2019

- Copa do Brasil 2019 Ceará 2x1 Corinthians - Brasileirão 2018

2x1 Corinthians - Brasileirão 2018 Corinthians 1x1 Ceará - Brasileirão 2018

