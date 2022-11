Ceará: expulsão contra Fluminense foi a 3ª de Cléber em jogos pela Série A; relembre

Na partida contra o Fluminense, o atacante Cléber recebeu seu terceiro cartão vermelho atuando com a camisa do Ceará em jogos válidos pela Série A. Conforme o site oGol, o atleta, que chegou em 2020, já fez 120 jogos pelo Vovô e tem 22 gols marcados. Na atual temporada, fez 19 partida no Brasileirão e marcou três tentos.

Em todas suas exclusões pela competição nacional, três ao todo, Cléber foi penalizado com o segundo cartão amarelo e, em seguida, tomou o vermelho.

Na expulsão mais recente, no duelo da última segunda-feira, 31, contra a equipe carioca, o jogador foi advertido com o primeiro cartão aos três minutos do segundo tempo e, nove minutos depois, toma a segunda advertência, deixando o Ceará com dez atletas. Em seguida, o escrete alvinegro sofreu o gol que decretou a derrota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As outras expulsões aconteceram em 2021. Diferentemente de ontem, quando Cléber iniciou a partida, nessas o atacante começou no banco de reservas. Contra o RB Bragantino, recebeu o primeiro amarelo aos 27 minutos da segunda etapa e aos 44 tomou o segundo, sendo excluído do jogo. O confronto acabou empatado por 0 a 0.

O outro cartão vermelho de Cléber ocorreu em 27 de outubro de 2021, em um empate contra o Bahia por 1 a 1. Os dois cartões que renderam a expulsão aconteceram em um espaço de dois minutos, aos 35 e aos 37 minutos do 2º tempo.

Sobre o assunto Ceará inicia preparação para jogo diante do Corinthians pela Série A

Ceará avalia jogar no Romeirão ou Pernambuco na última rodada da Série A

Com uma vitória em 16 jogos, Ceará tem o terceiro pior desempenho do returno

Tags