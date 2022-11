Coritiba vence o Juventude e Ceará corre risco de ser rebaixado na próxima rodada

Caso o Alvinegro perca para o Corinthians e Cuiabá e Coritiba vençam seus jogos, o Vovô estará matematicamente rebaixado à Série B com duas rodadas de antecedência para o fim do Brasileirão

Com a vitória do Coritiba diante do Juventude na noite de ontem, o cenário para o Ceará escapar da Série B tornou-se ainda mais complicado. Diante do triunfo do Coxa e da derrota do Atlético-GO, o Alvinegro de Porangabuçu segue na 17º colocação, mas a distância para o primeiro clube fora do Z-4, Cuiabá, aumentou para três pontos. Por ter menos vitórias que todos os concorrentes diretos, é possível que o Vovô seja rebaixado na próxima rodada do Brasileirão.

Para que isso não aconteça, o Ceará tem a obrigação de pelo menos empatar com o Corinthians na Neo Química Arena. Caso seja derrotado pelo clube paulista, o escrete preto-e-branco terá que torcer para que Cuiabá e Coritiba não vençam seus confrontos, já que, em caso de triunfo de ambos os times, o Vovô não conseguiria mais ultrapassá-los na tabela nas duas partidas restantes da competição. Na melhor das hipóteses, onde o Alvinegro vence e os demais perdem, o time cearense ainda assim não deixa o Z-4, mas melhora muito as perspectivas.

Projetando os próximos jogos, a situação dos principais adversários do Vovô na luta contra o rebaixamento é a seguinte: o Coritiba enfrenta o Flamengo e o Corinthians em casa, e encerra contra o Cuiabá fora; o Atlético-GO encara o Fortaleza no Castelão, o Athletico-PR em Goiânia e o América-MG em Belo Horizonte; o Cuiabá duela com o já campeão Palmeiras na Arena Pantanal, viaja para o embate contra o Atlético-MG no Mineirão e retorna para jogar com o Coritiba.

O fato de ser o segundo time com menos vitórias do certame vira um grande problema para o Ceará nesta reta final. Em 35 jogos, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou seis triunfos, à frente somente do Juventude, lanterna e já rebaixado matematicamente. Isso significa que, em um eventual empate no número de pontos, o time cearense perde no critério de desempate, que é exatamente a quantidade de êxitos no certame — regra que deve ser decisiva para a definição dos clubes rebaixados à Série B.

Embora não dê indícios de que uma reação irá acontecer, o Vovô ainda possui chances para não ser rebaixado. Para isso, terá de fazer tudo que não fez nas rodadas anteriores: ser eficiente e vencer partidas. Como não depende somente de si, há, também, a necessidade de torcer pela incompetência dos concorrentes. Além do embate com o Corinthians no sábado, 5, às 20h30min, em São Paulo, o Alvinegro ainda enfrenta o Avaí fora de casa, que está praticamente rebaixado, e o Juventude na Arena Castelão.

Confira a classificação atualizada:

