Saiba quem reforça e quem desfalca o Ceará contra o La Guaira pela Sul-Americana

O Ceará recebe o Deportivo La Guaira nesta terça-feira, 3, e terá pelo menos quatro desfalques para o duelo pela Copa Sul-Americana: os zagueiros Lucas Ribeiro e Luiz Otávio e os volantes Fernando Sobral e Léo Rafael. O Alvinegro, porém, conta com os retornos de Nino Paraíba, que estava suspenso na competição, e de Lima, que ficou fora do duelo contra o RB Bragantino no último sábado, 30. A bola vai rolar às 21h30, na Arena Castelão.

Entre os reforços da equipe, Nino Paraíba cumpriu suspensão no jogo contra o General Caballero, pela última rodada da Sul-Americana. O lateral-direito havia sido expulso no jogo contra o Independiente, ainda pela primeira rodada, e foi punido pela Comissão Disciplinar da Conmebol por dois jogos. Já o meia-atacante Lima não jogou a última partida contra o RB Bragantino por ter sido expulso contra o Botafogo, pela segunda rodada do Brasileirão, e volta a ser opção para Dorival Júnior.

O Ceará conta com dois desfalques na defesa. O zagueiro Lucas Ribeiro foi expulso após receber o segundo cartão amarelo contra o General Caballero e cumprirá suspensão contra o Deportivo La Guaira. Já Luiz Otávio se recupera de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O camisa 13 do Vovô não joga há três jogos e ainda não tem perspectiva de retorno.

Diagnosticado com lombalgia e posteriormente com uma fratura na vértebra lombar, Fernando Sobral irá para o quinto jogo consecutivo sem entrar em campo com a camisa alvinegra. A última partida do atleta foi justamente no duelo de ida contra o La Guaira, pela Sul-Americana.

Já Léo Rafael trata de uma lesão muscular em posterior da coxa e também é baixa para a partida. O último jogo do jovem de 21 anos foi contra o Tombense, pela Copa do Brasil.

Em transição, Richardson e Zé Roberto são dúvidas para a partida. Os jogadores se recuperaram de lesão e ainda buscam a forma física ideal para voltarem a ser relacionados por Dorival Júnior. Também recuperado, Matheus Peixoto ainda aguarda definição para estrear com a camisa alvinegra.

