Ceará detalha situação da fratura do meia Fernando Sobral

Inicialmente afastado por conta de uma lombalgia, o meia-campista Fernando Sobral foi citado nessa terça-feira, 26 no boletim médico do Ceará com uma fratura de vértebra lombar e pegou os torcedores de surpresa. Em novo informativo divulgado nessa quarta sobre a reapresentação do elenco, o clube aproveitou para detalhar a situação do atleta.

Segundo o departamento de comunicação, o jogador sentiu uma lombalgia após a partida contra o Palmeiras, e seguiu a rotina de tratamento, sendo avaliado, medicado e acompanhado pelo departamento de fisioterapia. Sem apresentar melhoras, foi submetido a ressonância magnética e uma tomografia 3D, e constatou-se uma lesão óssea por micro trauma repetitivo, de característica benigna.

O Ceará ouviu especialistas em coluna e informou que o meio-campista permanecerá afastado até a consolidação da fratura, sem informar o tempo previsto para o atleta ficar longe das atividades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto DM do Ceará: saiba quem são os lesionados e quais atletas estão em transição

Com novo triunfo, Ceará chega à sexta vitória seguida fora de casa

Ceará acumula cinco expulsões nos seis jogos sob o comando de Dorival Júnior

Com ótimo início, Dorival Júnior soma cinco vitórias em seis jogos no Ceará

Fernando Sobral tem sido um dos principais jogadores do meio campo do Ceará nas últimas temporadas. No Brasileirão 2021, foi o atleta que atuou em mais jogos pelo Alvinegro, entrando em campo em 36 das 38 rodadas, e se destacando como um dos maiores ladrões de bolas do certame nacional.

Após a vitória sobre o General Caballero, pela Copa Sul-Americana, o Vovô se reapresenta nesta quinta-feira, 28, visando o duelo contra o Red Bull Bragantino no próximo sábado, 30, na Arena Castelão. Dentinho, liberado pelo departamento médico, deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior.

Tags