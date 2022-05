Dorival projeta jogo do Ceará diante do La Guaira: "Iremos melhorar a performance em casa"

As equipes se enfrentam na terça-feira, 3, às 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana

Após perder para o RB Bragantino, o técnico Dorival Júnior, em coletiva após a partida, destacou que o Ceará precisa melhorar o desempenho em casa em busca da classificação na Sul-Americana. O treinador ressaltou que a equipe buscará equilíbrio para a partida diante do Deportivo La Guaira-VEN. As equipes se enfrentam na terça-feira, 3, às 21h30min, na Arena Castelão.

"Buscamos um equilíbrio na partida, o menor número de riscos possíveis e que façamos novamente um grande jogo. A equipe está no caminho e independente dos dois resultados negativos, estou feliz pelo que estou vendo da nossa equipe”, ressaltou.

Desde a chegada de Dorival Júnior, o Alvinegro do Porangabuçu disputou sete jogos. Fora de casa, o time tem 100% de aproveitamento com quatro vitórias. No entanto, como mandante, o Vovô soma duas derrotas em três confrontos. Os cearenses superaram o Independiente-ARG de virada na Copa Sul-Americana e perderam para Botafogo e RB Bragantino na Série A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Estatística: Ceará de Dorival Júnior é mais efetivo fora de casa

"Temos que encontrar uma solução", ressalta Dorival sobre desempenho negativo do Ceará em casa

Ceará inicia venda de ingressos para jogo diante do La Guaira nesta segunda

“A equipe está dando respostas positivas e não tenho dúvida de que iremos melhorar nossa performance internamente dentro da nossa casa para que nossa campanha seja regular", reforçou o treinador.

O Ceará disputará quatro jogos em casa dos próximos cinco que tem pela frente. O Alvinegro encara o La Guaira e o General Caballero, ambos pelo torneio continental, além de Tombense-MG no duelo da volta pela Copa do Brasil e o Flamengo pelo Brasileirão. A equipe visita somente o Athletico-PR pela Série A.



Tags