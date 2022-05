Ceará inicia venda de ingressos para jogo diante do La Guaira nesta segunda

O Ceará inicia nesta segunda-feira, 2, a venda de ingressos para o duelo diante do Deportivo La Guaira. A partida ocorre nesta terça-feira, às 21h30min, na Arena Castelão, e é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, competição em que o Vovô está com 100% de aproveitamento.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 60 e $ 120 a inteira. Os setores Superior Norte, Inferior Norte e Sul estão pelo valor de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia, assim como o Superior Sul, dedicado ao torcedor visitante. A entrada para a ala superior central está custando R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia. Os setores Inferior Central e Especial estão com tickets por $ 120 a inteira e R$ 60 e a Premium está custando R$ 280 a inteira e R$ 140 a meia.

Sócio-torcedor do Vovô está autorizado a fazer check-in para a partida desde o último sábado. O torcedor que pretende comprar o ingresso pode adquiri-lo nas lojas do clube ou no site vozaotickets.com. A torcida visitante só poderá adquirir ingresso no dia de jogo, na bilheteria A3 do Castelão, a partir das 16h30min.

Confira setores e valores:

Superior Central: R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

Superior Norte: R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Inferior (Norte e Sul): R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Inferior Central (Bossa nova): R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Especial: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Premium: R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia).

Torcida visitante - Superior Sul: R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

