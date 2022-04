"Temos que encontrar uma solução", ressalta Dorival sobre desempenho negativo do Ceará em casa

Técnico lamentou nova derrota do Vovô como mandante no Castelão e ressaltou pouco tempo de preparação para próximos jogos que serão disputados

O Ceará somou uma nova derrota neste sábado, 30, no Castelão, diante do RB Bragantino. Com números negativos como mandante, o treinador Dorival, em coletiva após a partida, ressaltou que o Vovô precisa mudar de postura dentro de casa, mas ressaltou o quão difícil será preparar a equipe para os próximos jogos com o pouco tempo que há para treinos entre as partida.

"Temos que encontrar uma solução e estamos trabalhando para que aconteça. Estamos com uma sequência de 10 jogos em 30 dias e não pararemos até o 15° jogo. Serão, a cada 30 dias, dez jogos. Três dias de recuperação. Assim, falar para vocês que vamos treinar, eu estaria sendo ingênuo e mentindo. Estamos tentando recuperar a equipe, mas temos que encontrar um caminho. Esses dois resultados em casa nos incomoda, mas vamos buscar correção fora de casa e quem sabe recuperemos esse resultado", pontuou o treinador.

Apesar de reconhecer os diferentes comportamentos do Alvinegro como mandante e como visitante, Dorival também salientou que o gramado e a arbitragem interferiram na partida diante do RB Bragantino na noite deste sábado. "Falamos toda hora de gramado, então seria bater na mesma tecla. Falamos que tivemos um pênalti claro, que não foi anotado, e que naquele momento o adversário perderia o jogador pelo segundo cartão, eu também acho que é uma situação mais do que real. O lance ficou mais de dois minutos parado no VAR e quem ta no VAR é o Rafael, que não é um árbitro que tenha atitudes rápidas. Pelo contrário, ele sempre teve muito cuidado nas suas análises. Eu acho que, se chamaram a arbitragem, é porque houve o contato. Nós ali olhando duas vezes o lance deu pra ver muito claro. Isso mudaria a partida, mas não podemos jogar com o se", falou.

Em avaliação ao jogo no geral, o treinador do Ceará pontuou que a equipe tem se esforçado e o grupo está em busca de evoluir cada vez mais e mais rápido. "Não fizemos uma má partida contra o Botafogo, contra o RB Bragantino. Acho que a equipe vem criando, tendo posse, buscando o gol a todo instante. Infelizmente nós não temos sido felizes. Tivemos oportunidades claras de também fazer o gol como a equipe adversária. Temos que ter a consciência que estamos no caminho, mas que é natural que tenhamos que acelerar esse processo para que nos jogos, principalmente em casa, nós tenhamos a postura de manter a agressividade que a equipe vem demonstrando, mas que não corramos tantos riscos. É isso que temos que corrigir, buscar soluções e buscarmos fazer melhor do que apresentamos nessas duas partidas (da Série A)".

