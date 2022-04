Nino Paraíba cumpre suspensão e desfalca Ceará contra o General Caballero

Desta forma, Dorival Júnior utilizará Michel Macedo na vaga de Nino. O lateral foi titular no último jogo do Ceará, quando venceu o Tombense por 2 a 0 e abriu vantagem na Copa do Brasil

O lateral-direito Nino Paraíba está fora do confronto contra o General Caballero-PAR pela terceira rodada da Sul-Americana. A Comissão Disciplinar da Conmebol decidiu punir o atleta com dois jogos de suspensão, um deles já cumprido, pela expulsão diante do Independiente-ARG na estreia da competição continental.

Desta forma, Dorival Júnior utilizará Michel Macedo na vaga de Nino. O lateral foi titular no último jogo do Ceará, quando venceu o Tombense por 2 a 0 e abriu vantagem na Copa do Brasil. Antes, ele também substituiu Nino Paraíba na segunda rodada da Sul-Americana.

Além de Nino, o comandante alvinegro não poderá contar com Fernando Sobral (lombalgia), Zé Roberto (trauma no tornozelo esquerdo), Richardson (lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda), Léo Rafael (lesão muscular), Dentinho (transição) e Matheus Peixoto (transição).

A principal dúvida na escalação é do meio de campo. Sem Richardson e Fernando Sobral disponíveis, Lucas Ribeiro e Geovane brigam por uma vaga para formar a trinca de volantes com Rodrigo Lindoso e Richard.

Com informações do repórter Horário Neto, da Rádio O POVO CBN

