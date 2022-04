Ceará bate General Caballero e mantém liderança isolada do grupo G da Sul-Americana

Com gols de Erick e Messias, Alvinegro venceu fora de casa por 2 a 0 e segue com 100% de aproveitamento na competição continental

O Ceará venceu o General Caballero por 2 a 0 nessa terça-feira, 26, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Conmebol Sul-Americana. Erick e Messias anotaram os gols do Alvinegro, que segue com 100% de aproveitamento na competição e na liderança isolada do grupo G. A partida foi disputada no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção/PAR.

Com a vitória, o Vovô chegou a nove pontos, três a mais que o Independiente-ARG, com seis. General Caballero e Deportivo La Guaira dividem a lanterna do grupo com um ponto cada.

O Ceará volta a campo no próximo sábado, 30, às 16h30min, quando enfrenta o Red Bull Bragantino pela quarta rodada do Brasileirão. Na competição continental, o Vovô joga na outra terça-feira, 3, quando recebe o Deportivo La Guaira, na Arena Castelão.

O jogo

Com vários desfalques, Dorival Júnior fez algumas mudanças na escalação do Ceará. No setor defensivo, Michel Macêdo e Gabriel Lacerda começaram como titulares nos lugares de Nino Paraíba e Luiz Otávio. Outras novidades foram Geovane e Erick, substituindo os lesionados Fernando Sobral e Mendoza.

O General Caballero, por outro lado, com novo treinador, foi para a partida com o time quase todo modificado, mantendo apenas três titulares em relação ao último jogo, quando perdeu para o Olímpia por 3 a 2 pelo Campeonato Paraguaio.

Como esperado, o time Alvinegro teve o domínio das ações durante todo o primeiro tempo. O Vovô conseguia boas chegadas pelo lado direito, explorando a velocidade de Erick e Michel Macêdo, e chegou a ter boas chances de abrir o placar entre os 15 primeiros minutos, mas pecava nas finalizações.

Aos nove minutos, Vina recebeu na área e chutou de primeira, e a bola explodiu no travessão. O clube voltou a ter boas chances em chutes de Erick, Lima e Geovane, mas as finalizações ou iam para fora, ou chegavam fracas para o goleiro adversário fazer a defesa com tranquilidade.

Apesar do volume do Ceará, o time paraguaio também teve as suas chances em saídas em contra ataque, explorando principalmente o lado esquerdo da defesa do Vovô, e forçou João Ricardo a fazer pelo menos duas boas defesas.

O Alvinegro teve uma perda de presença ofensiva entre os 20 e 35 minutos, mas voltou a crescer nos minutos finais, chegando a ter uma boa oportunidade em um escanteio, em que Messias subiu sozinho na pequena área, mas cabeceou para fora.

No segundo tempo, Dorival manteve a mesma equipe do primeiro tempo e o panorama do jogo seguiu parecido com o da primeira etapa. Mas logo no início, aos seis minutos, Geovane foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Erick pegou a bola e bateu forte no canto esquerdo do goleiro, abrindo o placar e anotando seu primeiro gol com a camisa do Ceará.

Após o gol, o General Caballero passou a atacar mais, chegando a assustar com um chute forte de fora da área que João Ricardo mandou para escanteio. Mas aos 24, em cobrança de escanteio, Messias subiu mais que todo mundo e ampliou para o Alvinegro.

Após o segundo gol, Dorival Júnior tirou todos os jogadores amarelados de campo: Richard, Geovane, Vina e Lima deram lugar a Lucas Ribeiro, Kelvyn, Iury Castilho e Cléber. Mas as alterações não foram o suficiente para evitar uma expulsão. Lucas Ribeiro tomou cartões aos 30 e 35 do segundo tempo e foi embora mais cedo.

Com um homem a mais, o time paraguaio ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas não conseguiu marcar e o Ceará confirmou sua terceira vitória em três jogos na Sul-Americana.

