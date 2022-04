Desempenho ofensivo do Ceará cresce com a chegada de Dorival Júnior

A chegada de Dorival Júnior no Ceará elevou os ânimos e as expectativas da torcida alvinegra para o restante da temporada. Apesar da derrota por 3 a 1 para o Botafogo-RJ no último domingo, 17, o treinador soma três vitórias convincentes, sendo duas fora de casa, e os números mostram que o desempenho ofensivo da equipe melhorou após a eliminação na Copa do Nordeste.

Um dos principais problemas do Ceará antes da chegada de Dorival Júnior era a ineficiência no ataque. Embora o time criasse bastante oportunidades de gol, não as convertia em bola na rede, o que acarretou em perca de pontos na campanha da Copa do Nordeste e chegou a proporcionar a eliminação da equipe nas duas competições em que disputou no primeiro trimestre de 2022.

Na Copa do Nordeste, o Ceará foi o time com a maior média de finalizações, com 16,89 chutes por jogo. A pontaria, porém, não era sequer top 3 da competição. O Alvinegro foi a quarta equipe com maior média de chutes a gol, com 5,56, e o quinto melhor ataque da fase de grupos, com 12 gols marcados, segundo o FootStats.

Antes da contratação de Dorival Júnior, o Ceará havia marcado 19 gols em 13 jogos em 2022, o que dá uma média de 1,46 tentos por partida. Após a chegada de Dorival, o Ceará balançou as redes oito vezes em quatro confrontos, o que equivale a dois gols a cada 90 minutos.

Embora seja apenas quatro jogos, os números de Dorival se validam por enfrentar adversários de alto nível. O Ceará marcou três gols contra o Palmeiras e dois contra o Independiente, da Argentina. Antes da chegada do novo comandante, o clube havia enfrentado apenas uma equipe de Série A, o rival Fortaleza, no empate por 1 a 1.

No Clássico-Rei, o Ceará viu o adversário ter um melhor desempenho ofensivo na partida. O time finalizou a gol apenas duas vezes contra seis do arquirrival, em duelo que marcou uma atuação memorável do goleiro João Ricardo.

Além disso, o Vovô marcou oito gols em um recorte de quatro jogos duas vezes antes da chegada de Dorival Júnior, mas contra adversários de menor expressão. A primeira nos confrontos contra Sergipe (1 a 0), Fortaleza (1 a 1), Globo-RN (5 a 0) e Sampaio Corrêa (1 a 1), no início da temporada, e a segunda contra São Raimundo-RR (3 a 0), CSA (2 a 0), Tuna Luso-PA (2 a 0) e Campinense (1 a 0), sequência que precedeu a eliminação da equipe no Nordestão.

Em duas partidas no Brasileirão e na Sul-Americana, o Ceará finalizou 60 vezes no total, sendo 25 em direção ao alvo. E de 25 chutes a gol, balançou as redes em oito oportunidades, o que dá uma média de 3,13 finalizações certas para marcar. A efeito de comparação, a estatística com Dorival Júnior é superior em relação a equipe durante a Copa do Nordeste, onde o Vovô precisava de 4,17 pontapés à meta adversária para marcar um tento.

Dorival Júnior agora terá o Tombense pela frente nesta quarta-feira, 20, em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, antes de encarar mais uma difícil sequência de quatro jogos na temporada, quando enfrentará General Caballero-PAR, RB Bragantino, Deportivo La Guaira e o Athletico Paranaense.

