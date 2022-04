Rodrigo Lindoso cobra melhora do gramado do Castelão: "Muito ruim mesmo"

O volante do Ceará concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira, 18, e criticou os problemas no campo de jogo do principal palco do futebol cearense

O volante Rodrigo Lindoso, do Ceará, concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira, 18, e um dos assuntos levantados foi o do gramado da Arena Castelão. Segundo o jogador, o Alvinegro é um time de força física e velocidade nas transições, e se sai melhor em campos onde o jogo flui mais rápido.

"É difícil, é um fator que a gente sempre falava quando vinha jogar aqui que era a temperatura, que é real, mas a gente sempre falou do campo também. As pessoas vão dizer que é ruim pros dois, mas não é. Ontem tu viu um time que queria propor mais e teve uma posse de bola de quase 70% que foi o nosso, então é normal a gente errar mais. Pode ser o melhor campo do mundo, quem propor o jogo vai errar mais. E aí se tu tem um dos piores, tu vai errar muito mais, e às vezes são coisas decisivas que podem fazer a diferença. E aí você tira a diferença que foi na Allianz Parque, numa grama sintética, que eu particularmente gosto, o jogo flui mais rápido, o passe, e vocês viram como a nossa equipe se saiu na questão da leveza, da imposição, da parte física, que a gente tem um time forte fisicamente, veloz", analisou.

O atleta também pediu ajuda para melhorar a qualidade do gramado e confirmou o que o árbitro Raphael Claus havia relatado na súmula da partida diante do Botafogo. Segundo ele, haviam pedras e pedaços de vidro na grama.

"A gente pede ajuda de todo mundo, porque é 2022, e a gente disputa uma Copa do Brasil aí que no caso se a gente for campeão a gente vai arrecadar quase R$ 70 milhões. Eu não sei quanto é que custa para consertar um gramado. Teve um jogo em um domingo e no outro domingo que foi ontem, e a gente pensou 'pô, o campo vai estar melhor', mas parece que nesse tempo eles preferiram perfurar o campo por causa da drenagem, isso e aquilo. E aí eu vou falar, porque teve relato do próprio árbitro que tinha pedaço de vidro dentro de campo, e teve uma hora que ele paralisou e tirou. E tinham também várias pedras, por parte da drenagem", criticou.

Por fim, o volante disse que até havia sugerido que Ceará e Fortaleza fossem responsáveis pelo gramado da arena, mas que não permitiram que isso fosse possível, então o que resta é cobrar para ter um campo de jogo em boas condições.



"Todo mundo sabe quando inicia o ano que vai ter, sei lá, 40, 50 jogos, então não é desculpa o número de jogos, sempre tem ali o período de férias para consertar. De repente fazer como no Maracanã, com gramado híbrido, mas é um assunto chato. Eu, particularmente, quando vou jogar, a primeira coisa que vejo é isso, mas a gente sempre que pode, tá cobrando aqui, mas não é querer apedrejar o Castelão, é querer que eles se sensibilizem um pouco mais e olhem, porque é uma coisa muito ruim, muito ruim mesmo".

A Arena Castelão terá uma sequência de três jogos em cinco dias de quarta-feira a domingo, período em que o Fortaleza faz o confronto de ida contra o Vitória pela terceira fase da Copa do Brasil, e os dois jogos da final do Campeonato Cearense diante do Caucaia.

