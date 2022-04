Ceará volta a emplacar três vitórias consecutivas na temporada

O Ceará conquistou a terceira vitória consecutiva após bater o La Guaira por 2 a 0, fora de casa, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. É a segunda vez em que o Alvinegro atinge este feito em 16 jogos na temporada.

A primeira série de três ou mais vitórias consecutivas no Ceará em 2022 aconteceu antes do empate contra o CRB, que culminou na eliminação do Vovô na Copa do Nordeste. Naquela sequência, o Alvinegro tinha superado as seguintes equipes: São Raimundo-RR, CSA-AL, Tuna Luso-PA e o Campinense-PB, em jogos válidos pela Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Com 100% de aproveitamento no comando do Ceará, Dorival Júnior iniciou com o pé direito no novo clube no início da Copa Sul-Americana e do Brasileirão, batendo adversários de alto nível como o Independiente e o Palmeiras, este último com um grande desempenho.

Dorival Júnior agora vai em busca de igualar à sequência do antecessor, que obteve quatro vitórias consecutivas, no duelo contra o Botafogo no próximo domingo, 17, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 19 horas, na Arena Castelão.

